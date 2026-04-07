◇セ・リーグ 阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日 甲子園）

阪神・佐藤輝明内野手（27）が才木浩人投手（27）とともに甲子園開幕戦のお立ち台に立った。4回の遊撃内野安打を皮切りに、8回の中越え1号2ランまで4安打4打点の固め打ちだった。

佐藤のヒーローインタビューでのやり取りは以下の通り。

――待ってました。

「はい（笑）、よかったです」

――1発がなかった。

「そうですね。惜しい当たりも何本かあったので焦る気持ちはなかったですけど、1本目出てすごくうれしいです」

――1本目が甲子園開幕ゲーム。ここに合わせたように見える。

「そうですね。まあまたフェンス直撃かと思ったんですけどね。珍しくいい風も吹いてましたし、最後はファンの声援が押してくれたと思います」

――才木投手の投球は？

「ほんとにね。三振ばっかりで、こっちも安心して見れていたので、さすがだなと思いました」

――ジェット風船について。

「想像以上にうるさいというか、割れる音がいっぱい聞こえたんでちょっと気になりはしましたけど、みんなが楽しみにしていることだと思うので、いいんじゃないかなと思います」

――森下選手が量産している。

「ほんとにいい滑り出しで、さすがだなというその一言です」

――ファンへのメッセージを。

「ほんとにいい勝ち方ができたんでこの調子で勝ちを伸ばしていけたらなと思います。応援よろしくお願いします！」