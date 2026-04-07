「第61回上方漫才大賞」が7日、大阪市内で開催され、奨励賞に金属バットが輝いた。金属バットは賞レース初優勝となった。

奨励賞にノミネートされたカベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニストの5組がネタを披露。昨年のM―1王者・たくろうが442点の高得点を出したが、最後に登場した金属バットが「オリジナルかるた」のネタ。大阪弁で、大阪らしい「ア。アカン、ポリおる」「エ。えらいこっちゃ」など、大阪人が言いそうな言葉を並べて客席は大爆笑。結局、会場審査員から482点の高得点を叩き出し、圧勝した。

実は友保隼平（40）は風邪のため最悪のコンディションだった。「前日、よ〜いドンに出て、（未知）やすえ姉さん、（ミルクボーイ）駒場さんが風邪の治し方を教えてくれた」といい、体調は回復した。

会見で友保は「ラッキー、ラッキー」と喜び、「関西の皆さんの笑いに支えられて。関西、おおきにです」と感謝。優勝決定直後からLINEのメールが山のようにきたそうで「めんどくさいから返しません」と笑わせた。

その横で、小林圭輔（40）は「大阪を裏切って東京に出て行った奴らに負けるわけにはいかなかった」と冗談めかして本音ものぞかせた。

NGワード全開のきわどいネタで、これまで漫才の面白さを評価されながらタイトルに恵まれなかった2人。友保は「今回、よう呼んでくれました」とニヤリ。最後に小林は「奨励賞獲ったけど、（大賞の）ぼんち師匠に直接対決で勝った経験があります。ボクらが大賞ですね」とTHE SECONDで戦ったザ・ぼんちを引き合いに出して笑いを誘った。