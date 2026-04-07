「なすなかにし」の中西茂樹の妻でお笑いコンビ「梅小鉢」の高田紗千子が７日までに自身のインスタグラムを更新。長男の入学式ショットを公開した。

「小学校の入学式でした」と書き出した高田。「ずっとずっと不安な気持ちが大きかったようですが、幼稚園のお友だちや赤ちゃんの頃からのお友だちなどたくさんのお友だちと同じクラスになれてとっても安心した様子でした（わたしも）」と、入学式当日の長男の様子を明かした。

そして、「するとみるみる調子も出てきておふざけモードに突入！！ 写真撮影の時、ずっとふざけ続ける息子を支えていたら私もなんだかすごくふざけた体勢に！これもいい思い出ですね」とつづり、「入学式」と書かれた看板の前で撮影された記念写真を披露。その言葉の通り、体勢はとても独特である。

また、「きっとあっと言う間に「小学校卒業しました」。と言う投稿をするんだろうなぁ〜と思ったら一日一日を大切に噛み締めて過ごさないと！と改めて思った入学式でした 入学おめでとう」と、入学を祝った。

さらに、「そして、本日は夫のラヴィットレギュラー出演の日。家族みんなで入学式に出席出来るようにと前々からスケジュール調整をしてくださったマネージャーさんやスタッフの皆さま。温かく祝福してくださった出演者の皆さま。本当にありがとうございました」と、関係者への感謝を述べて締めた。

この投稿には「ご入学おめでとうございます」「早いものですね」「安心できるお友達がいて本当よかったねぇ」「一年生は冒険がいっぱいですよ」「息子さんの小学生生活が楽しい日々でありますように」といったコメントが寄せられている。