◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―２巨人（７日・マツダ）

広島が巨人との今季初対戦で勝利し、３位に浮上した。連勝で貯金１。マツダでの巨人戦は昨季から５連勝だ。

先発・森下は６回１／３を６安打２失点で今季初勝利。打線は４回２死一塁、来日２年目のファビアンが左翼へ先制２ランを放った。５回２死一塁から大盛が２ラン。一発攻勢でリードを奪い、６回にはモンテロの中犠飛で追加点を挙げた。

８回は開幕守護神の森浦、９回は中崎が１９年以来、７年ぶりのセーブを挙げ、リードを守った。

以下は新井監督の一問一答。

―先発・森下について。

「真っすぐも走っていましたし、いいピッチングだったと思います」

―４回は球数を使ってでも先制点を与えない投球だった。

「あそこの粘りは素晴らしかったと思います。マウンド上の姿を見ても気迫を感じました。ナイスピッチングです」

―打線は２本の本塁打が出た。

「先制したファビアンのホームランですけど、４回のピンチを森下がしっかりと抑えてくれたので、ファビアンのホームランが出たのかなと思います」

―大盛にも一発。

「見事な。彼は真っすぐに強いですからね。この巡って来たチャンスを絶対につかむんだという気迫を感じました」

―６回は無安打で加点した。

「モンティ（モンテロ）も犠牲フライを打ってくれましたし、いい追加点だったと思います」

―８回は森浦が登板した。

「森浦にしても、島内にしても、チームにとってやってもらわないといけない投手。日々、練習で調整をやっていると思うので、投げていきながら状態を上げていってもらいたいなと思います。彼らの力は必要なので」

―９回は中崎。

「さすがですね。彼は久しぶりのセーブシチュエーションだったと思うのですが、落ち着いていました。さすがザキ（中崎）だと思います」

―９回の中崎は前の登板を見て決めたのか。

「そうやね。前のカードも２日連続タイトな３、４、５（番）を抑えていますし、今後も状況を見ながら。いつも言っているけど（ブルペンは）固定せずに展開とか相手打者とか、こちらの投手の状態とか見ながら決めていきたいと思います」