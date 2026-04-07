K-BEAUTYサポートウェア登場♡無理なく続くスタイルケア新習慣

体のラインが気になり始めたら、無理な運動ではなく“日常で整える”という新習慣を♡K-BEAUTYから登場したサポートウェアは、着るだけで自然に美しいシルエットへ導いてくれるのが魅力です。締め付けすぎず、心地よく続けられる設計で、毎日のコーデにもなじみやすいのがポイント。忙しい女性のための、新しいボディケアアイテムに注目です♪

着るだけで整う立体着圧設計



K-BEAUTYサポートウェアは、部位ごとに着圧を調整した立体設計が特徴。

「シルエットサポートインナー」は腹部に沿った着圧ゾーンと下腹部を包み込む構造で、ウエストまわりをすっきり見せます。

さらに脇腹から腰にかけてのサイドライン設計により、自然なくびれを演出♪

一方「シルエットサポートスパッツ」は、腰から腹部にかけた着圧ラインとハイウエスト仕様で安定感をキープ。

ヒップラインも美しく見せる立体パターンで、後ろ姿まで抜かりなく整えます。※着圧ラインが分かりやすいように色をつけています。

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快適さと続けやすさを両立



毎日使うものだからこそ、快適さにもこだわりが。伸縮性に優れた素材で、歩く・座る・しゃがむなどの動作もスムーズに行えます。

インナーはナイロン65％・ポリエステル30％・ポリウレタン5％、スパッツはナイロン90％・ポリウレタン10％（クロッチ部：綿80％・ナイロン20％）を使用。長時間着てもストレスを感じにくい設計です。

さらにスパッツはクロッチ付きで1枚ばきもOK。日常から運動まで幅広いシーンで活躍します。

サイズ・販売情報をチェック



「K-BEAUTYシルエットサポートインナー」はM～L（バスト79～94cm・ウエスト64～77cm）とL～LL（バスト86～101cm・ウエスト69～85cm）の2サイズ展開。

サイズはM～L：約D3.5×W30.5×H54.5cm、L～LL：約D3.5×W32.0×H56.0cm、重量は約86g～92g。

「K-BEAUTYシルエットサポートスパッツ」はM～L（ヒップ87～100cm・ウエスト64～77cm）とL～LL（ヒップ92～105cm・ウエスト69～85cm）。商品サイズは約D0.5×W25.0×H44.0cm～、重量約72g～82g。

2026年3月19日（木）～4月13日（月）までMakuakeにて先行予約販売中。発送は5月下旬ごろより申し込み順に順次発送予定です。

無理なく続く美習慣へ



K-BEAUTYサポートウェアは、日常に取り入れるだけで自然とシルエットを整える新しい選択肢♡締め付けすぎない快適な着心地と、計算された着圧設計で、無理なく続けられるのが魅力です。

インナーとスパッツを組み合わせれば、全身バランスもより美しく。毎日のちょっとした変化を楽しみながら、自分らしい美しさを育ててみてください♪