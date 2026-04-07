東京電力は７日、福島第一原子力発電所の溶融燃料（デブリ）の取り出し用に開発された新装置「ロボットアーム」を、同日午前に同原発構内に搬入したと発表した。

従来の装置より広範囲のデブリを探索・回収できるため、廃炉作業の進展が期待されており、今夏頃に初投入する。

約９年をかけて開発されたロボットアームは、最大全長約２２メートルで、遠隔操作によって蛇腹状に伸縮する。２０２４年１１月と２５年４月の試験的な取り出しで使われた釣り竿（ざお）式の装置は直線的な動きだけだが、アームは前後左右に動かすことができる。

東電によると、同日午前、検証作業などを行っていた福島県内の研究施設から、縮めた状態でトレーラーで搬出され、同原発構内の保管場所に搬入された。東電は今夏頃にアームを２号機原子炉格納容器に入れた後、内部調査などを実施する計画で、年内にも格納容器底部にたまった少量のデブリを試験的に採取する。

１１年の同原発事故で発生したデブリは推計８８０トンに上るが、試験的に取り出したデブリの総量は約０・９グラムにとどまる。東電は回収したデブリの性状を分析し、３７年以降に３号機から始める本格的な取り出しに向けた工法の検討などに役立てる。