米国遠征に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」の狩野倫久監督代行（49）が7日、羽田空港で取材に応じた。日本協会は2日にニルス・ニールセン前監督の電撃退任を発表。体制発足時からコーチとして支えてきた狩野氏は退任が決議された先月29日の臨時理事会後に報告を受けたことを明かし、「スタッフともども驚いたというのが率直な感想」と神妙な面持ちで語った。

直後に佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクターから監督代行の打診を受けた。「なでしこの普遍的な目標は世界一奪還。そこは変わることはない。自分自身が日本女子サッカーのために何ができるのか、自分の力が少しでも前向きなチャレンジになればと考えて代行を引き受けた」。15年から女子の指導に携わり、世代別代表の監督を歴任。「日本女子の歩みを止めてはいけないという思いで関わってきたからこそ、一歩でも二歩でも後押しができる」と語った。

ニールセン氏とは前日6日にオンラインでやり取りをかわした。「本当に包容力のある方。一緒に仕事をさせてもらった中で、学ぶことも多かった。彼からは“日本の良さをアメリカ相手に出してくれ”と応援のメッセージをもらった」。志半ばで日本を去ったことについては「人生の一部だ」と話していたという。

再出発を切る米国遠征は、FIFAランキング2位の同国代表と3試合戦う。来年6月開幕の女子W杯に向けた貴重な強化試合。「アジアで取り組んできたことをアメリカ相手にどれだけできるか。個を磨き、個を高めることにチャレジしてもらいながら次の大会に備えていきたい」と見据えた。