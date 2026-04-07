◇セ・リーグ 阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日 甲子園）

阪神・先発の才木浩人投手が、今季2度目の先発で8回5安打失点の好投で2勝目を手にした。16奪三振はセ・リーグタイ記録。試合後のヒーローインタビューでは才木節が炸裂した。以下は一問一答。

――16奪三振を奪った。

「ありがとうございます」

――記録は知っていたか。

「いや、知らなかったっす」

――花束をもらった時にきょとんとしていた。

「な、なに？と思いました」

――記録を聞いて。

「そこはキャッチャーとのやり取りの中で三振がたくさんとれているのはすごくいいことかなと思うので、しっかり継続していきたいなと思います」

――今日は何が良かった。

「まず真っすぐも良かったですし、フォークもすごく良かったですし、何より野手の方々がたくさん打ってくれたので、あざす！」

――ファンは完投、記録更新を見たかった。

「いや、記録が何もわかっていなかったので、（球数が）100球いっていたので“交代か”みたいな感じで代わりました」

――ジェット風船が復活した。

「あんまり見てなかったですけど、すごいパンパン割れる音が聞こえるなと思いながら投げていました」

――ファンへ向けてメッセージを。

「きょうから甲子園開幕ということでまだこっからいい勢いに乗って勝っていけるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします！」