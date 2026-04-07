公務を虚偽の理由で退席し、議会から辞職勧告決議を突きつけられていた新潟県糸魚川市の近藤新二市議が支援者に虚偽の説明をしていたとして、4月6日に謝罪しました。

4月6日、糸魚川市役所の一室に現れた近藤新二 糸魚川市議。



【近藤信二 糸魚川市議】

「『歯医者に行く』と言った虚偽。また、そのあとも聴取のときに『歯医者に行った』という2回目の虚偽」



「歯医者の予定がある」という理由で途中退席を願い出た近藤市議に、総務文教委員会の阿部委員長などが公務を優先するよう指導。





しかし、近藤市議は委員会から退席した上に、実際は歯医者ではなく、忘年会に出席していたのです。この事実が発覚した直後にも「歯医者に行っていた」虚偽の説明を重ねた近藤市議に対し…【阿部裕和 糸魚川市議】「糸魚川市議会は、近藤新二議員に対し、議員の職を辞するよう勧告する」糸魚川市議会としては初めてとなる辞職勧告決議案が提出され可決されていました。しかし、近藤議員の虚偽の説明はこれで終わりではありませんでした。【阿部裕和 糸魚川市議】「話が回りまわって『私が許可を出した』というふうな話をいただいているところで、どういった説明があったのかお聞かせください」辞職勧告決議を突きつけられた9日後に支援者を集めて開いた説明会で「阿部委員長からは退席を止められていない」という主旨の説明をしていたことも発覚。6日、阿部委員長に対し、謝罪する事態となったのです。【近藤信二 糸魚川市議】「阿部委員長を貶めるつもりは毛頭ありませんでした」支援者に一人ひとり訂正して回っていると話す近藤市議ですが、この説明も要領を得ず…【糸魚川市議会 古畑浩一 議長】「どうもあなたのおっしゃっていることと、やられていることが違うようですが、大丈夫ですか？」結局、阿部委員長が謝罪を受け入れることはありませんでした。【近藤信二 糸魚川市議】「ご意見いただいたように、説明責任はまだ果たしていないのかなと思っている」それでも近藤市議は、議員を続ける考えを示しています。