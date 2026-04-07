女川原子力発電所（宮城県女川町、石巻市）２号機で昨年５〜６月、格納容器内などの水素濃度検出器に不具合が相次いで見つかった問題で、東北電力は７日、部品の性能試験時に加熱や冷却を必要以上に行ったことで、部品が劣化したことが原因だったと明らかにした。

２号機の原子炉では、同年５月に圧力抑制室内で、６月には格納容器内で検出器の異常が確認された。東北電は８月に原子炉の使用を停止し、異常がなかった機器を含む全４台を交換した。

検出器は炉心が損傷した際に発生する水素の濃度を検出する装置。水素爆発などを防ぐためで、福島第一原発事故後の新規制基準に基づき、格納容器内と圧力抑制室内に２台ずつ設置されている。

東北電が取り外した４台の検出器を分解・調査した結果、水素を検出するために使われている細い「パラジウム線」が劣化していたことが判明。製造や性能試験時に加熱と冷却を繰り返したことで、線の表面にひび割れが生じ、被膜の剥がれが広がったとした。

東北電は今後、製造や試験過程で加熱や冷却の回数を減らすほか、被膜の品質を高める対応を取る。仙台市青葉区の本店で説明した秋葉真司・原子力設備課長は「地域の皆さまにご心配をおかけした。再発防止に取り組み、発電所の安全確保に万全を期したい」と述べた。