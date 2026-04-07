「クラウンカップ・Ｓ３」（７日、川崎）

単勝１・５倍の支持を受けた大井のシーテープがゴール前で鋭く伸び、破竹の４連勝で重賞初制覇。「第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１」（６月１０日・大井）への優先出走権をゲットした。２着にＪＲＡ・丹内騎乗で逃げた４番人気のオリジナルパターン、３着に７番人気のララメテオが後方から突っ込んだ。

Ｊｐｎ１を６勝したフリオーソ産駒のシーテープが父ゆかりの南関東で快進撃。ホッカイドウ競馬から転入してきて無傷４連勝。待望のタイトルをもぎ取った。

オリジナルパターンが後続を５、６馬身引き離す大逃げ。好位４、５番手の外めからこれを追ったが、「前が気持ち良く逃げていたし、斤量差もあったので３、４角では嫌な感じだったけど、直線を向いたら差せると思った」と矢野貴。ラスト５０メートル手前できっちり差し切った。南関入りしてからずっとコンビを組み、自身もこの日４勝で締めくくった。「まだ体質の緩さがあってこれからの馬だけど、距離が延びても楽しみ」とトップジョッキーのお墨付きだ。

これで通算〈７１２１〉。唯一の馬券圏外は重賞初挑戦だったネクストスター門別５着と堅実派で、常に強敵にモマれてきただけあって２度目の重賞チャレンジで早々に結果を出した。約１年半ぶりの重賞Ｖとなった佐野謙師は朝から緊張しっぱなしだったそうで、「早く終わってくれないかなと思っていた」と周囲の笑いを誘いながら、「出遅れず、前回ぐらい走ってくれたらいい競馬ができると思っていた」と冷静に振り返った。

今後については「まずは疲れを取って、状態を確認してから。選択肢はたくさんあるからね」。長い緊張から解き放たれ、ようやく満面の笑みがのぞいた。