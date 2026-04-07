◇MLB ブルージェイズ-ドジャース(日本時間8日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手が“伝説”をつくった舞台で登板となります。

山本投手は、昨季のワールドシリーズで奮闘。敵地ロジャース・センターで初戦を落として迎えた第2戦で9回1失点の完投勝利。さらに2勝3敗と崖っぷちの第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、続く第7戦は同点の9回のサヨナラのピンチから登板し、延長11回まで無失点投球。フル回転でチーム世界一に導きました。

ワールドシリーズの敵地で3勝、“魂の連投”、そしてワールドシリーズで日本人投手初のMVPと、まさに伝説的な活躍。3試合で投じた“235球”はファンの記憶に刻まれています。

日本時間8日、ブルージェイズとの第2戦目は、第2・6戦で先発として投げ合ったガウスマン投手と再戦予定。登板前日の取材では、「少し懐かしさというか。ワールドシリーズを思い出すような気持ちもありますし、明日の試合に向けて気を引き締めているところです」と話した山本投手。

3連覇を目指す今季も2試合いずれも6回2失点ときっちりゲームメーク。「調子もよく準備できていますし、感覚も少しよくなったので、自信を持ってマウンドに上がりたいです」と力を込めました。