◇セ・リーグ 阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日 甲子園）

阪神が甲子園開幕戦で快勝。勝利の舞台裏では才木を好リードした坂本誠志郎捕手と始球式を務めたシンガーソングライターのあいみょんが顔を合わせて、勝利を喜ぶ姿があった。

始球式でもバッテリーを組んだ2人。坂本は打席への登場曲にあいみょんの曲を使っている関係で、かねてから交流があった。試合後の取材を受けている坂本のところに、あいみょんが突然乱入。話を一気に盛り上げた。

あいみょん「いや、本当に勝って良かったぁ！」

坂本「負けたら（あいみょんが）言われるからな。これだけは避けたかった」

あいみょん「負けたら私、疫病神扱いじゃないですか」

坂本「そうそう。みんなそういうネタ楽しみにしているから」

あいみょん「でしょ」

坂本「きょうは全部あいみょんのせいにしますって言ってたから」

あいみょん「ありがとうございます。これ（トラッキー人形）投げる前に坂本さんがくださって」

坂本「それを投げるのかなと思った」

あいみょん「そんなわけない」

坂本「それ投げてきても面白かったけど」

あいみょん「そんなわけないです。ありがとうございました。最高です。またお願いします。お疲れ様です」

坂本からプレゼントされたトラッキー人形を抱えて、あいみょんは笑顔で甲子園を後にしていた。