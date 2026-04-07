スポニチ

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　◇セ・リーグ　阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日　甲子園）

　阪神が甲子園開幕戦で快勝。勝利の舞台裏では才木を好リードした坂本誠志郎捕手と始球式を務めたシンガーソングライターのあいみょんが顔を合わせて、勝利を喜ぶ姿があった。

　始球式でもバッテリーを組んだ2人。坂本は打席への登場曲にあいみょんの曲を使っている関係で、かねてから交流があった。試合後の取材を受けている坂本のところに、あいみょんが突然乱入。話を一気に盛り上げた。

　あいみょん「いや、本当に勝って良かったぁ！」

　坂本「負けたら（あいみょんが）言われるからな。これだけは避けたかった」

　あいみょん「負けたら私、疫病神扱いじゃないですか」

　坂本「そうそう。みんなそういうネタ楽しみにしているから」

　あいみょん「でしょ」

　坂本「きょうは全部あいみょんのせいにしますって言ってたから」

　あいみょん「ありがとうございます。これ（トラッキー人形）投げる前に坂本さんがくださって」

　坂本「それを投げるのかなと思った」

　あいみょん「そんなわけない」

　坂本「それ投げてきても面白かったけど」

　あいみょん「そんなわけないです。ありがとうございました。最高です。またお願いします。お疲れ様です」

　坂本からプレゼントされたトラッキー人形を抱えて、あいみょんは笑顔で甲子園を後にしていた。