Netflixで新展開 レゴ版アニメ『LEGO ONE PIECE』9月29日配信決定 ファーストルック公開
動画配信サービス「Netflix」で展開される『ONE PIECE』の世界がさらなる拡大を見せる。新作アニメーションスペシャル『LEGO ONE PIECE』が、9月29日より独占配信されることが発表され、予告編が初解禁された。
【動画】『LEGO ONE PIECE』予告編
原作は、尾田栄一郎が「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の同名漫画。モンキー・D・ルフィ率いる“麦わらの一味”の冒険を描く海洋ロマンで、全世界累計発行部数は6億部を突破している。
Netflixでは現在、実写版『ONE PIECE』シーズン1＆シーズン2「INTO THE GRAND LINE」を世界独占配信中。さらに、シーズン3「The Battle of Alabasta」が2027年に配信されることも発表され、砂漠の王国アラバスタを舞台に、新たな“冒険”が描かれることが明らかになった。
今回発表された『LEGO ONE PIECE』は、全2部構成のアニメーションスペシャル。物語は、“麦わらの一味”のホラ吹き・ウソップが、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに、これまでの冒険の軌跡を“作り手（ビルダー）”として語って聞かせる形で展開する。
“東の海（イーストブルー）”から“偉大なる航路（グランドライン）”へと続く数々の冒険が、ウソップならではの誇張たっぷり、盛りに盛った“武勇伝”として描かれるのが特徴。LEGOならではのコミカルな演出とド派手なアクションが融合し、これまでとは一味違った『ONE PIECE』が楽しめそうだ。
【動画】『LEGO ONE PIECE』予告編
原作は、尾田栄一郎が「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の同名漫画。モンキー・D・ルフィ率いる“麦わらの一味”の冒険を描く海洋ロマンで、全世界累計発行部数は6億部を突破している。
今回発表された『LEGO ONE PIECE』は、全2部構成のアニメーションスペシャル。物語は、“麦わらの一味”のホラ吹き・ウソップが、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに、これまでの冒険の軌跡を“作り手（ビルダー）”として語って聞かせる形で展開する。
“東の海（イーストブルー）”から“偉大なる航路（グランドライン）”へと続く数々の冒険が、ウソップならではの誇張たっぷり、盛りに盛った“武勇伝”として描かれるのが特徴。LEGOならではのコミカルな演出とド派手なアクションが融合し、これまでとは一味違った『ONE PIECE』が楽しめそうだ。