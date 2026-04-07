◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

“２歳女王”の桜花賞直行は好走への近道。阪神ＪＦからクラシック開幕戦に直接駒を進めた馬は【３・３・０・５】（別途表記のないデータは以降も過去１０年）で、１着馬に限れば【２・２・０・０】。今年のスターアニスも素直に軸としては信頼する。

ただ、ひと筋縄ではいかないのが桜花賞。２０００年以降で１〜３番人気がすべて馬券圏外に消えたのはレジネッタが勝って３連単７００万馬券になった０８年とレッツゴードンキが勝った１５年の２度だけ。一方、単勝９・９倍以下で１〜３着を占めたことも３度しかなく、“２年連続”はさかのぼって８８、８９年が最後。今年も単勝１０倍以上が食い込むとみたほうがいい。

前走４着以下【０・１・１・４１】、前走６番人気以下【０・１・０・４６】は消し材料。また、１０番人気以下も過去１０年では馬券圏内には入っていない。人気どころからはアランカールに一票。前走がチューリップ賞で１番人気３着。前走が重賞で１番人気を集めて、１〜３着だった馬は【７・２・４・１１】と上位をにぎわす可能性は高い。単勝１０倍以上が見込めるなかでの特注はスウィートハピネス。阪神あるいは京都の外回りでの前走で最速の上がりをマークしていた馬は【４・４・０・７】で連対率５０％超。スターアニスから２頭へが基本だが、欲張って３頭の馬連、３連単ボックスを推しておく。