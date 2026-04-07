陸上女子８００メートルの日本記録保持者・久保凛（１８）＝積水化学＝が７日、都内で練習を公開。２７社のメディアが殺到する中「ちょっと大人になりたいなあと思って開けてみました」と両耳のピアスを披露した。練習ではハードルを使って入念に体を整えてからしっかり走り込み「持久力とスピードが両方鍛えられる練習だった」と汗をぬぐった。

３月に東大阪大敬愛高を卒業し、積水化学と所属契約。東京・世田谷区を拠点とする中長距離の陸上クラブ「ＴＷＯ ＬＡＰＳ」で男子８００メートル元日本記録保持者・横田真人氏（３８）に師事する。３月１３日から練習に合流し「何をやらせても能力が高い」と横田氏も驚くほどの可能性を秘める。シーズン前は右脚にけががあり「不安もありましたが、改めて陸上が好きになれた」と久保。横田氏の寄り添った指導で既にけがは回復し、初戦の木南記念（５月１０日、大阪）へ「けが明けと感じさせない走りがしたい」と意気込んだ。

今季の目標はＵ２０世界陸上（８月、米国）と愛知・名古屋アジア大会（９月）制覇を掲げる。「海外レースで経験を積み将来的には五輪や世界陸上でメダルを取りたい」。新しい環境でも久保らしく、成長を重ねる。（手島 莉子）