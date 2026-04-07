ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催中の『ユニバーサル・クールジャパン 2026』に、「名探偵コナン」原作者の青山剛昌氏が2026年4月7日(火)にサプライズ来場しました。

大人気開催中の『名探偵コナン・ワールド』を体験。

話題の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」と連動した進化版推理体験や、“ミステリー×食×音楽”体験を満喫。

ファンも大興奮となった、当日の様子を詳しくお届けします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「名探偵コナン・ワールド」

提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：開催中〜2026年6月30日(火) ※『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』は5月31日(日)まで

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『名探偵コナン・ワールド』では、多彩なプログラムを展開。

青山剛昌氏が自らの足と頭脳を使って謎を解く究極のリアル脱出ゲームをはじめ、さまざまなアトラクションを満喫しました。

直筆のイラストを描き上げるサプライズパフォーマンスも実施。

驚きと興奮に満ちた体験の数々を詳しく解説します。

名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕〜

チケット価格：3,200円〜(1名/税込)

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア、ローソンチケット (WEBのみ)、JTB

場所：ステージ 18

アトラクション形式：リアル脱出ゲーム

新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベントが舞台。

会場には、コナンや小五郎、蘭、世良の姿も。

しかし開始を待つ施設に届いたのは、驚愕の脅迫メール。

参加者全員が人質となった緊迫感MAXの危機を切り抜ける超体感推理体験。

自らの頭上に100基以上のドローンが飛行する状況で、青山氏も参加者とともに“人質”となって謎解きに挑戦しました。

タブレットを手に施設内を巡り、集中した様子で次々と謎をクリア。

高成績で謎を解き明かしました。

青山剛昌氏は、以下のように語ってくださいました。

今年も面白かった！

謎の難易度が高かったし、ストーリーもハラハラだし、本当によく考えられてるね。

モールス信号を使った謎では、手がかりを目で追うのも大変だったよ。

本編の最新エピソードも脱出ゲームが題材なので、どちらも楽しんでほしいね。

世良ちゃんのジークンドー、目の前で見られてかっこよかったよ！

名探偵コナン・ミステリー・レストラン

チケット価格：大人[12歳以上] 7,000円(税込)、子ども[4〜11歳] 2,600円(税込)

場所：ロンバーズ・ランディング

アトラクション形式：エンターテイメント・レストラン

所要時間：各回約80分、入替制

本格的な生歌と音楽演出でパワーアップした大人気エンターテイメント・レストラン。

これは、“江戸川コナン”が誕生する、少し前の物語。

新一とともに訪れていた蘭が、高級レストラン「デラ・ディーヴァ」で事件に遭遇。

レストランに居合わせたゲストは、新一や蘭と協力しながら捜査を進めることに。

生ライブの歌声やグラスハープを使った演奏など今年の新体験を、目の前に登場した蘭や園子たちと一緒に青山氏も満喫しました。

青山剛昌氏は、以下のように語ってくださいました。

今年のミステリー・レストランもよかった！

料理も本当においしかったし、登場人物たちがたくさん会いに来てくれたよ。

楽器は弾けないけど、ドラムセットやグラスハープが本格的でかっこいいね。

直筆イラストのサプライズパフォーマンス

青山氏は来場を記念して、パーク内に直筆イラストを描画。

『名探偵コナン・ザ・エスケープ』アトラクション外壁に千速とコナン。

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』に隣接するロンバーズ・ランディング前テラスに

世良とコナンのイラストを描き上げました。

その場で登場人物を描き上げるサプライズなパフォーマンスを目撃したゲストは大興奮。

完成の瞬間には拍手と歓声が巻き起こりました。

さらに、その他のパーク内にも

重悟、研二や陣平の姿が。

この特別なサイン＆イラストは、2026年6月30日(火)まで楽しむことができます。

名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転〜

期間：開催中〜2026年6月30日(火)

場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式：ストーリー・ライド

パーク上空を高速で駆け抜ける爽快なコースター。

自動運転車が大暴走する“絶体絶命のピンチ”を「コナン」、「平次」とくぐり抜ける超スリル・超興奮体験。

平次のバイクアクションや少年探偵団のコミカルなやり取りが繰り広げられます。

スリル満点ライドとストーリーがシンクロした、臨場感あふれるアトラクション。

名探偵コナン・アトラクションスペシャル チケット情報

チケット価格：6,400円〜(1名/税込)

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売対象期間：販売中〜入場日6月30日(火)まで

対象アトラクション：名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕〜、名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転〜、名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石〜

「名探偵コナン」の3つのアトラクションを満喫できるスペシャルチケットも販売されています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが贈る、圧倒的スケールの「名探偵コナン」の世界。

原作者も太鼓判を押す、緊迫感と興奮に満ちたエンターテイメントを存分に楽しんでください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「名探偵コナン・ワールド」の紹介でした。

原作／青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

© 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

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