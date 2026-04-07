4月7日に42歳の誕生日を迎えたSPEEDの島袋寛子さんが、新たなビジュアル写真を公開しました。

島袋さんは、今井絵理子さん、新垣仁絵さん、上原多香子さんと『SPEED』を結成。1996年8月5日、当時小学校6年生のときにシングル『Body＆Soul』でデビューしました。

8月に迎えるデビュー30周年を記念し、42歳の誕生日に新ビジュアルを公開。メインビジュアルは、赤のセットアップをまとったスタイリッシュな印象のもの。一方、アイボリーの衣装の写真では柔らかな表情を見せており、これらのビジュアルは島袋さんのこれまでの歩みと現在の魅力を表現したものになっているといいます。

さらに新たにSNSの公式アカウントを開設。各プラットフォームでは、SPEEDのミュージックビデオや過去のライブ映像などが公開される予定ということです。

また、30周年を記念したライブ『HIROKO SHIMABUKURO 30th Anniversary Live 2026 -SPEED WAY-』を8月30日に東京・ニッショーホール、9月13日に大阪・サンケイホールブリーゼにて開催。全編SPEED楽曲のみで構成され、思い出が詰まった楽曲の数々を楽しめるスペシャルなライブとなっているということです。