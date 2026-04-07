サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のスタッフと選手は７日、米国遠征へ向けて、羽田空港発の航空機で出発した。ＦＩＦＡランク２位の米国との３連戦（現地時間１１、１４、１７日）へ向けて、日本に帰国していたＭＦ宮沢ひなた（マンチェスターＵ）は「今まで積み上げてきたものをどう出せるか。成長した姿を出せたら」と意気込んだ。

女子サッカー屈指の強豪との対戦の前に、衝撃が走った。日本サッカー協会は２日、アジア杯優勝に導いたニルス・ニールセン監督が契約満了により退任が決まったと発表。アジア制覇からわずか１２日しか経過しておらず、事実上の“解任”になった。

選手にとっても寝耳に水の出来事だったようで、宮沢は「自分たちも報道で知ったのでびっくりした」と回顧。ただ、「スポーツ界はそういう世界。選手がどうこう言えるものではない」と話すと「自分たちは選手としてピッチ上で表現するだけ。やることは変わらない」と切り替えを強調した。

米国とは昨年２月のシービリーブス杯で対戦。１３年ぶりに勝利（２〇１）する快挙を達成した。あれから約１年。宮沢は「米国のメンバーもあのときとは違う。自分たちも直近のアジア杯を優勝して、Ｗ杯の出場権を得た中で、ここから本当の戦い」と気を引き締め直すと「Ｗ杯に向けて今後いろいろな強豪のチームとやっていく上で、積み上げきたものを出せるいい場面。いい場面、悪い場面、いろいろと出ると思うが、そういう収穫が大事。内容にもこだわりますけど、しっかり“勝ち”にはよりこだわりたい」と、世界一奪還への試金石となる３連戦を見据えた。