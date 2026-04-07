2026年度予算が参議院本会議で可決・成立しました。年度をまたいでの成立は11年ぶりとなりました。

高市首相が予算の年度内成立に強いこだわりを見せる中、2026年度予算は衆議院を2000年以降、最も短い審議時間で通過したものの、少数与党の参議院では与党のペースで審議を進められず、年度をまたいでの成立となりました。

高市首相「年度内成立が実現できなかった、ということについては大変残念ですけれども、結果的に国民生活に支障が生じるリスクをできる限り小さくできたと考えております」

また高市首相は、自身が1月に衆議院を解散したことで予算の年度内成立は元々難しかったとの指摘について、「衆・参ともに大変なご協力をいただいて、かなり早く成立の日をみた」として、早期成立に努力した与党に感謝を述べました。

一方、野党側は、衆議院での委員会運営を強引だと改めて批判しました。

国民民主党 玉木代表「年度内成立ができなかったので、結局何を得て何を失った予算審議だったのかということについては、よく政府・与党としても検証していただきたいなと」

今後の法案審議では、少数与党の参議院で政府・与党が、どのように野党などの協力を得ていくかが焦点になります。