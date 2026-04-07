◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―３中日（７日・横浜スタジアム）

中日が痛恨の３連敗で最下位に転落した。７回に一挙７点を失った５日のヤクルト戦（神宮）に続く逆転負けで、借金は今季ワーストの６に膨らんだ。

先発・金丸が１―０の４回に先頭の宮崎、山本、ヒュンメルに３連打を浴びると、蝦名に１４７キロの高め直球を中前にはじき返された。中堅手・花田がダイビングキャッチを試みるも、わずかに届かず。二塁打となり、２点を奪われて逆転を許した。なおも２死二、三塁とピンチは続き、牧に左翼線の適時二塁打を浴びて、さらに２失点。ピンチで粘れなかった。

井上一樹監督は「夢斗もたぶん悪くなかったと思う」と言いながらも「ビックイニングをつくられている傾向が続いているんでね。なんでやっていう話で、まあちょっとミーティングが長くなっちゃったけど。もちろんヤクルトさんも、横浜（ＤｅＮＡ）さんもたたみかけるのが得意な球団。でも、『ああやられたね』ではやっぱりうちも白星を拾うことができない。リズムなのか、単調なのか、２、３回り目になった時に、傾向が出ているのか。そういうところをバッテリーで洗い直せという話をした」と説明した。

また指揮官は４回無死一、二塁で遊撃・村松と左翼・細川の間に落ちた打球についても言及。「そこも難しいところで、やっぱり村松は捕りにいっているし、やっぱりあそこで深追いしすぎて、ちょっと細川がひるんだっていう形かもしれない。コーチ陣には言ったけど、もちろんこういう風が強くてナイターで、やっぱりうちらはドーム球場。あんまり慣れてないというところもあれど、やっぱああいう時は後ろの守備のやつが優先だよっていうことをもう一回やっぱりちょっと確認をしておかないと」と反省した。

昨年８月３１日からＤｅＮＡ戦は４連敗に。昨季８勝１７敗と大きく負け越したＤｅＮＡを相手に、またしても苦杯をなめた。