◇プロ野球セ・リーグ 阪神9-3ヤクルト(7日、甲子園球場)

阪神の藤川球児監督が16奪三振の力投をみせた才木浩人投手について語りました。

今季初の甲子園で好調ヤクルトを迎えた一戦。才木投手は2度の5者連続を含む奪三振ショーをみせます。8回2アウトからサンタナ選手を三振とし、セ・リーグ記録に並ぶ16奪三振を記録。6点リードの9回は湯浅京己投手が締めました。

奪三振のセ・リーグ記録については、「それは反省ですね。こちらが。僕が知らなかったので」と藤川監督。

続けて、「9回は投げてよかったかなというところが、才木に申し訳ないなと思いますけれど、ピッチングとしてはすばらしいものがありましたので、また次回以降、100球も超えていましたので記録よりも未来へ、どんどんよくなることが重要かなと思います」と次戦に期待を込めました。

才木投手は8回105球を投げて、5安打、16奪三振、無四球、3失点(自責2)で今季2勝目。16奪三振は金田正一さん(巨人)、江夏豊さん(阪神)ら大投手に並ぶ史上9人目のセ・リーグタイ記録でした。