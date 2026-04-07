グラビアアイドルの茜さや（32）が双子を妊娠したことを7日、自身のSNSで報告した。

昨年5月に結婚を発表し、10月に第1子を出産した茜は「【ご報告】双子を授かりました」と題してnoteを更新し、「本日はご報告があります。驚かせてしまう方もいるかもしれませんが、現在妊娠中で、まさかのまさかの双子ちゃんです」と報告した。

双子を妊娠したことに「ずっと発表するかどうか悩んでいて、安定期まで待つ？そもそも発表しなくてもいい？双子だから何があるかわからないし…と。そうこうしているうちに、気づけばあっという間に時間が経ってしまっていました」と心境を記した。

それでも「そんな中、今回発表をしようと踏み切ったのは、1人目のときに『私も妊婦だったから、もし妊娠中に知っていたら一緒に頑張っている気持ちになれて嬉しかった』」などのコメントが届いたことで「それなら、今まさに頑張っている誰かとこの時間を共有できたら嬉しいなと思い、発表することを決めました」などと明かした。

また「親族に双子がいるわけでもなく、本当に予想もしていなくて、知らされたときは驚きを隠せませんでした」と振り返り「人生、何が起こるか本当に分からない。笑」などとつづった。