「15センチ切ったよー」鈴木奈々、イメチェンショットに反響！ 「何かあったの？」「色気あるよなあ」
「15センチ切ったよー」鈴木奈々、イメチェンショットに反響！ 「何かあったの？」「色気あるよなあ」
タレントの鈴木奈々さんは4月7日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】鈴木奈々のイメチェンショット
「ボブにイメチェンしました！」鈴木さんは「ボブにイメチェンしました！ 15センチ切ったよー」と報告し、2枚の自撮りショットを投稿。ボブヘアにガラリとイメージチェンジしています。毛先は内巻きになっており、鈴木さんのかわいらしい雰囲気によく似合っていますね。
ファンからは「え！かわいいいいい」「ボブ似合ってる」「可愛さ倍増」「色気あるよなあ」「メロメロになりました」「何かあったの？」といった声が寄せられました。
「金髪ボブにイメチェンしました」3月12日の投稿では「金髪ボブにイメチェンしました ウィッグでイメチェンです」とつづり、金髪のボブヘアになった姿を披露した鈴木さん。今回のボブヘアは茶髪なので、また印象が違います。気になった人は見比べてみてはいかがでしょうか。(文:堀井 ユウ)
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