Image: io9/Gizmodo

文字通り、フローズンしちゃった。

ディズニー映画『アナと雪の女王（原題: Frozen）』シリーズに登場する人気キャラクター、オラフを再現したロボットが、ディズニーランド・パリにてお目見えしました。映画から飛び出してきたような愛らしい見た目や再現度の高い仕草に注目が集まっています。

かわいそうだけど、ちょっとおもしろい

そんななか、予期せぬアクシデントがロボオラフを襲いました。

@magictourclub Olaf just melted… literally ☀️ We didn’t expect THIS to happen at Disneyland Paris. Someone get this snowman an ice bath ASAP #disneyland #fyp #olaf #trending #viral ♬ origineel geluid - magictourclub

TikTokアカウント「@MagicTourClub」に投稿された動画には、来園者たちがロボオラフを見守る様子が収められています。ところが事態は急変。ロボオラフは突然フリーズし、そのまま後ろにドサリと倒れてしまったのです。

かわいそうな反面、倒れる瞬間の絶妙な間や控えめなオーディエンスのブーイングなど、なんとも言えぬ笑いを誘います。アクシデントとはいえ、倒れた衝撃でニンジンの鼻も顔から吹っ飛んでしまっているのもオラフらしい。

過去にも起こっていたアクシデント

ディズニーにとって、こうしたトラブルは初めてのことではなく、以前にも東京ディズニーシーでミスター・ポテトヘッドのアニマトロニクスに不具合が起こり、奇妙な顔になって子どもたちを泣かせたという出来事もありました。

昔の東京ディズニーシーでもミスターポテトヘッドが故障してとんでもない顔を晒してしまう事件がありました。

子供まで泣いてしまう始末…

笑いすぎて腹壊すかと思ったwwwwww https://t.co/P9QDzYMCCK pic.twitter.com/fSKjSU8UYa - ドゥー (@gotg_love_yondu) April 1, 2026

つい先日には、東京ディズニーシーにて、塔から身を乗り出して歌を歌うラプンツェルの髪がカラスにむしられるというハプニングも発生しています。

早速、IMAXの公式X（旧Twitter）アカウントは、映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の引用を交えて気絶するロボオラフをミーム化したりと、この技術的ハプニングは笑いのタネになっています。

"I'll watch you sleep, pal...but you gotta wake up" pic.twitter.com/Sm3lLxTZW4 - IMAX (@IMAX) March 31, 2026

なお、ロボオラフはすでに何事もなかったかのようにパーク内をよちよちと歩き回っているとのこと。その事実もまたおもしろさに拍車をかけてますよね。

i can tell he has no recollection of the incident and that’s what’s so scary.. https://t.co/NlDw05Drdb - a (@aallleeexxxxxx1) April 1, 2026