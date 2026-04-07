Image: PortalRunner / YouTube

PCが遅くなってきたときにメモリを増やすと安心するのよね。

コンピュータのメモリが足りていません。生成AIの台頭が原因です。今すぐに生成AIバブルがはじけて、データセンター建設計画がすべておじゃんにならない限り、メモリ不足は解消しません。需要を満たせるようになるのは2030年頃だそうです。

YouTuberがメモリなしでPCを動かす事態に

メモリの価格が跳ね上がっているのは、メモリを増設したい人にとって頭痛のタネでもあり、お財布にとっても大打撃になります。

その状況は深刻で、YouTuberのPortalRunnerが1〜2年前なら誰も思いつかなかったであろう、｢メモリなしでコンピュータを動かすことはできるのか？｣という疑問を投げかけているくらい。

ネタバレすると、短い答えは｢イエス｣です。長めの答えになると、｢イエス、でもやめときゃよかったと後悔することになるでしょう｣といったところでしょうか。

とはいえ、PortalRunnerの動画は見る価値がありそうです。メモリが実際にどんな役割を果たしているのか、なぜコンピュータはできるだけ大きいメモリを必要とするのか、そしてメモリなしでなんとかしようというアイデアがいかに非現実的かを、とても丁寧に説明してくれているんです。

スワップファイルとビデオメモリでなんとかなるのか？

ウォーミングアップとして、彼はまずコンピュータをできるだけ少ないメモリで動かそうと試みます。そのためには、非常に大きなスワップファイル（ハードディスクをメモリ代わりに使う仕組み）をOSに使用させる必要があります。本来ならメモリに格納されるデータを、ディスクで読み書きするわけです。

PCは、メモリが不足したときにこの処理を行なっていますが、メモリとディスク間のデータのやり取りはとんでもなく遅いので、できるだけ避けようとするのが普通です。そして、このやり方は予想通り不満の残る結果に。

同じように、古いグラフィックカードからVRAM（ビデオメモリ）をかき集めてメモリ（システムメモリ）代わりにしちゃおうという独創的なアイデアも、案の定失敗に終わりました。

ここまでは、骨折り損のくたびれもうけです。どちらのやり方も、メモリと比べたらかなり遅い媒体を使っているので、どうにもならないんです。

しかーし！ 最近のPCには、システムメモリよりもはるかに速くて超小型のメモリ領域が備わっています。それがCPUキャッシュです。そこで、PCに｢キャッシュだけ使って｣と指示したらどうなるでしょうか？

CPUキャッシュだけでどうにかなるのか？

たしかに、理論上はCPUに対して｢メモリが必要なときにキャッシュ以外の場所を参照するな｣と指示するのは可能。でも、そうなると極めて少ないメモリ容量で作業しなきゃいけなくなります。

たとえば、米Gizmodoの原文記事を書いたライターは、3つのキャッシュレベルを持ち、6コアチップを搭載しているゲーミングPCを使っているそうなのですが、レベル1（最速）はコアあたり64KB、レベル2は同512KB、レベル3は同16MBになります。メモリなしだと、使える作業メモリは100MB弱になるとのこと。何十年か前だと高スペックかもだけど、今の時代にこれはないですね。

それでも、PortalRunnerはあきらめることなく果敢に挑戦します。CPUキャッシュという限られた空間でプログラムを実行するために、本質的に時間をさかのぼらなきゃいけなくなるのを見るのはなかなか味わい深いものです。

彼がぶつかった壁は、1980年代からコンピュータに触れてきた人たちにはなじみ深いと思います。アセンブリーコード（CPUが直接理解できる初期のプログラミング言語）を1行ずつ丹念に最適化し、ASCII（文字コード）と限られたカラーパレットで初歩的なグラフィックスを作りあげる、地道な作業の連続です。

古いマザーボードとの格闘、そしてレトロゲームの誕生

もちろん、PCに｢メモリが搭載されているのを完全に忘れろ｣と指示するのは、単純な話ではありません。PortalRunnerは、マザーボード（基板）のBIOS（Basic Input/Output System: コンピュータの起動時に最初に動く基本プログラム）をいじくりまわして実現するのですが、そのためにかなり古いマザーボードが必要でした。新しいモデルでは、BIOSの代わりにUEFI（Unified Extensible Firmware Interface: BIOSの後継にあたる起動システム）が採用されていて、こちらはいじくり回すのがはるかに難しいのだそう。

PortalRunnerは、BIOSの書き換えに失敗してマシンを再起不能にしてしまうという痛恨のミスを経て、ついに2009年製のコンピュータに落ち着きます。そして、数々の試行錯誤とハッキングの末、CPUキャッシュだけで動作するプログラムを披露。それは、Snakeという画面上のヘビを操作するレトロゲームでした（動画の25分40秒付近）。

公平を期していえば、これは概念実証に過ぎません。もし手元に適切なBIOSチップを搭載した比較的古いマザーボードがあって、アセンブリー言語の知識と、極めて限定的なPCニーズと何があっても折れない強靱（きょうじん）な精神力があれば、あなたも過酷なメモリ争奪レースから華麗に抜け出せるかもしれません。

教訓: メモリは足せるうちに足せるだけ足しとけ。