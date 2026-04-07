薬丸裕英の還暦パーティーに“豪華”巨人OBらが集結「皆さん若いですね」「すごい豪華なメンバー」
タレントの薬丸裕英（60）、プロ野球の元読売ジャイアンツでタレントの元木大介（54）、同じく元読売ジャイアンツの高橋尚成氏（※高=はしごだか／51）が7日までに、それぞれ自身のブログ、インスタグラムなどを更新。薬丸の還暦パーティーが開催されたことが伝えられ、豪華メンバーでの祝いの席での様子が公開された。
【写真】「皆さん若いですね」豪華巨人OBらが集結…薬丸裕英の還暦パーティーの様子
今回のメンバーとして紹介されたのは、薬丸、元木、尚成氏のほか、タレントの中山秀征（58）、元読売ジャイアンツの高橋由伸氏（51）、槙原寛己氏（62）の計6人。また今月にそろって51歳の誕生日を迎えた由伸氏、尚成氏の誕生日祝いも合わせて行われたようだ。薬丸は、「昨晩は巨人軍OBメンバー・中山秀征・友人達に還暦のお祝いをしていただきました これからの人生を豊かにするにはやはり友人の存在が欠かせない…改めて、そう実感した夜でした」と改めての感謝をつづり、6人での記念写真をアップ。
元木は「やっくん還暦祝いでした めっちゃ楽しい時間でした これからも健康に気をつけ頑張って行きましょう なぜか高橋由伸、高橋尚成 2人のバースデーもやってもらってました〜 やっくん、ヒデちゃん、マキちゃん、ヨッシー、ヒサ あとは私もっくんでした〜最高のメンバー」と報告。“お祝い”のケーキの写真や、楽しそうなメンバーの表情をとらえた写真など、複数枚の写真を投稿した。
さらに尚成氏は「いつもお世話になってる薬丸裕英さんの還暦祝いでした 最高に楽しい会でした 一緒に由伸と僕の誕生日も祝って頂きました。皆さんありがとうございました」とつづり、薬丸の友人らとみられるメンバーも含めた大人数での集合写真をアップした。
これらの投稿には「皆さん若いですね 楽しそうでいいなぁ〜」「大好きなあの頃のジャイアンツメンバー最高です」「還暦…スシ食いねぇがつい最近の気が」「すごい豪華なメンバー やっくん羨ましいですね〜」「16でNAI・NAI 16歌ってたやっくんがもう還暦…早っ」「みんな若い笑、元木さん相変わらずオシャレ」「いい写真ですね 楽しそうでこちらも嬉しくなりました」などの反響が寄せられている。
【写真】「皆さん若いですね」豪華巨人OBらが集結…薬丸裕英の還暦パーティーの様子
今回のメンバーとして紹介されたのは、薬丸、元木、尚成氏のほか、タレントの中山秀征（58）、元読売ジャイアンツの高橋由伸氏（51）、槙原寛己氏（62）の計6人。また今月にそろって51歳の誕生日を迎えた由伸氏、尚成氏の誕生日祝いも合わせて行われたようだ。薬丸は、「昨晩は巨人軍OBメンバー・中山秀征・友人達に還暦のお祝いをしていただきました これからの人生を豊かにするにはやはり友人の存在が欠かせない…改めて、そう実感した夜でした」と改めての感謝をつづり、6人での記念写真をアップ。
さらに尚成氏は「いつもお世話になってる薬丸裕英さんの還暦祝いでした 最高に楽しい会でした 一緒に由伸と僕の誕生日も祝って頂きました。皆さんありがとうございました」とつづり、薬丸の友人らとみられるメンバーも含めた大人数での集合写真をアップした。
これらの投稿には「皆さん若いですね 楽しそうでいいなぁ〜」「大好きなあの頃のジャイアンツメンバー最高です」「還暦…スシ食いねぇがつい最近の気が」「すごい豪華なメンバー やっくん羨ましいですね〜」「16でNAI・NAI 16歌ってたやっくんがもう還暦…早っ」「みんな若い笑、元木さん相変わらずオシャレ」「いい写真ですね 楽しそうでこちらも嬉しくなりました」などの反響が寄せられている。