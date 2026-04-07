プロボクシング元２階級制覇王者・京口紘人さんの妻でインフルエンサーのあきまっくすが７日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を報告した。京口さんはこの日放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開３時間ＳＰ」で妻の妊娠を公表した。

「この度、新しい命を授かりました」と書き出し、京口さんや愛犬らと撮影した写真をアップ。「体調も落ち着き、元気モリモリになりましたのでご報告させてください！」とつづり、「いろんな時間を越えて私たちの元へ来てくれた大切で愛おしい命に感謝しています」と心境を記した。

「無事に産まれてきてくれる事を願い、今は母になるための身体の変化や愛おしい胎動を感じながらあと少しのマタニティライフを家族と一緒に楽しみます」と喜びをかみしめ、「これからも温かく見守っていただけると嬉（うれ）しいです。元気な赤ちゃん産むぞぉおおお」と意気込んだ。

京口さんは「踊る！さんま御殿！！春満開３時間ＳＰ」の放送後、自身のインスタグラムでも改めて報告。「この度、新しい命を授かりました！こんな自分が父親に、、、これからも温かく見守って頂けると嬉しいです。さー！これからも父親として頑張るぞー！！！」と家族が増えることを喜んだ。

２人は２０２３年１月に結婚を発表。京口さんは２５年７月に現役引退を表明し、同年１０月に引退式を行った。

◆京口 紘人（きょうぐち・ひろと）１９９３年１１月２７日、大阪・和泉市生まれ。小学６年からボクシングを始める。大商大卒業後の２０１６年４月にプロデビュー。１７年２月、東洋太平洋ミニマム級王座獲得。同年７月、ＩＢＦ世界ミニマム級王座を獲得。１８年１２月、ＷＢＡ世界ライトフライ級スーパー王座を獲得し２階級制覇。２２年１１月、ＷＢＡ・ＷＢＣ世界ライトフライ級王座統一戦で寺地拳四朗（ＢＭＢ）に７回ＴＫＯ負け。２５年３月、ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（米国）に挑戦したが判定負け。プロ戦績は２２戦１９勝（１２ＫＯ）３敗。身長１６２センチの右ボクサーファイター。