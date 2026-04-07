高市首相は７日、中東ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて供給不安が高まる原油について、備蓄放出や代替調達によって年内分を確保する見通しが立ったと表明した。

エネルギーの節約要請を排除しない考えも示唆した。２０２６年度予算は７日の参院本会議で、与党や日本保守党などの賛成多数で可決、成立した。

首相は予算成立後、首相官邸で記者団に対し「年を越えて石油の供給を確保できるメドがついた」と明らかにした。医療関係などの重要物資についても「直ちに供給途絶が生じることはない」と強調した。

調達先多角化により、米国からの輸入が５月に前年比約４倍に拡大するとの見込みも示し、「代替調達率をさらに引き上げるべく、産油国への働きかけを強化する」と語った。首相は７日夜にはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のムハンマド大統領と電話会談し、原油の安定供給などに向けた連携を協議する。

首相は、国民にエネルギー節約などを求める可能性について、「長期化も見据え、あらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応していく」と述べた。採決に先立つ７日の参院予算委員会では「経済活動にブレーキをかけるような形で、今すぐ節約してくださいと申し上げる用意はない」とも語った。

与野党からは、原油価格高騰対策などを盛り込んだ補正予算案の編成を求める声もある。首相は記者団に対し、当面は当初予算の予備費で対応するとの考えを示し、「今すぐ補正予算の編成が必要な状況とは考えていない」と答えた。「中東情勢が経済に与える影響を注視し、必要な対応を行っていく」とも説明した。

２６年度予算は、参院で自民党と日本維新の会の与党会派が計１２０議席で過半数（１２４）に足りない中、保守の２議席、無所属議員ら４議席を加え、１２６の賛成により可決された。

当初予算の成立が４月にずれ込んだのは１５年以来１１年ぶりだ。１月の衆院解散の影響で、予算審議が通常より約１か月遅れで始まる中、首相は参院での審議に時間を要したため年度内成立を断念し、２６年度暫定予算が３月３０日に成立した。

首相は７日、記者団に「年度内成立が実現できなかったことは大変残念だが、結果的に国民生活に支障が生じるリスクをできる限り小さくできた」と述べた。

当初予算の一般会計総額は１２２・３兆円で、２年連続で過去最大を更新した。歳入は税収が過去最高の８３・７兆円と見積もった。