「なんか疲れて見える…」を回避。多忙な春の大人肌を救う“１本で整うUV下地”３選

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仕事も人間関係も変化が多く、「なんとなく疲れて見える…」と感じやすい4月。さらに紫外線や花粉の影響で、肌は揺らぎやすく、いつものメイクがしっくりこないことも。そんなとき頼れるのが、１本でUV対策と肌悩みカバーを叶える高機能UV下地。ファンデーションに頼りすぎず、素肌感を活かしながら印象を整えることが、今っぽく見せるポイントです。今回は、忙しい朝でも“きちんと見え”を叶える名品を厳選して紹介します。

厚塗りせずにくすみを払う【エレガンス】カラーコントロール下地


春の光は明るいぶん、くすみや色ムラも目立ちやすくなります。そこで頼りたいのが、ファンデ前に仕込むカラーコントロール下地。



▲エレガンス　モデリング カラーベース UV（肌色補正メイクアップベース）　30g　7色　各￥5,500（税込）※編集部調べ　SPF40 PA+++　UV耐水性★

エレガンスの「モデリング カラーベース UV」は、肌色補正とUVカットを同時に叶える優秀アイテム。特に「YE441」は、くすみを自然にカバーしながら、透明感のあるすっきりとした印象へ導きます。毛穴や凹凸もなめらかに整うため、ファンデを重ねなくても肌が整って見える仕上がりに。厚塗り感を避けたい大人にこそ取り入れてほしい１本です。

血色とツヤをひと塗りで【SK-II】多機能CCプライマー


忙しさや寒暖差で、顔色がどんより見えやすい春。第一印象を左右する“血色感”は、下地で仕込むのが効率的です。



▲SK-II ジェノプティクス CC プライマー（日焼け止め・美容クリーム）　SPF50+・PA++++　￥9,900（税込）※編集部調べ　/　（左）ロージーピンク、（右）ナチュラルベージュ

SK-II の「ジェノプティクス CC プライマー」は、保湿・明るさ・ハリ・UVカット・下地機能を兼ね備えた多機能タイプ。ロージーピンクは、肌に自然な血色とツヤを与え、疲れを感じさせない印象へと導きます。厚塗りせずとも“なんとなく調子がいい肌”を演出できるため、はじめましての場面でも安心して使える１本です。

スキンケア感覚で使える【FAS】１本完結UVクリーム


「今日はしっかりメイクする余裕がない…」そんな日こそ、頼れるのがスキンケア感覚で使えるUV下地です。



▲FAS ザ ブラック デイ クリーム[医薬部外品]　SPF50+・PA++++　40g　￥6,600（税込）※編集部調べ

FASの「ザ ブラック デイ クリーム」は、乳液・UV・下地の役割を１本に集約。ナイアシンアミド配合で、シワや美白ケアにもアプローチします。肌を整えながら守る設計なので、メイクを軽く仕上げたい日にもぴったり。朝の負担を減らしつつ、肌のコンディションを底上げしてくれる存在です。

環境の変化で心も肌も揺らぎやすい春。すべてを頑張ろうとするよりも、頼れるアイテムに任せるほうが、結果的に印象は整います。自分に合った１本を味方につけて、無理なく“きちんと見え”を叶えてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞

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