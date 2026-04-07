「なんか疲れて見える…」を回避。多忙な春の大人肌を救う“１本で整うUV下地”３選
仕事も人間関係も変化が多く、「なんとなく疲れて見える…」と感じやすい4月。さらに紫外線や花粉の影響で、肌は揺らぎやすく、いつものメイクがしっくりこないことも。そんなとき頼れるのが、１本でUV対策と肌悩みカバーを叶える高機能UV下地。ファンデーションに頼りすぎず、素肌感を活かしながら印象を整えることが、今っぽく見せるポイントです。今回は、忙しい朝でも“きちんと見え”を叶える名品を厳選して紹介します。
厚塗りせずにくすみを払う【エレガンス】カラーコントロール下地
春の光は明るいぶん、くすみや色ムラも目立ちやすくなります。そこで頼りたいのが、ファンデ前に仕込むカラーコントロール下地。
▲エレガンス モデリング カラーベース UV（肌色補正メイクアップベース） 30g 7色 各￥5,500（税込）※編集部調べ SPF40 PA+++ UV耐水性★
エレガンスの「モデリング カラーベース UV」は、肌色補正とUVカットを同時に叶える優秀アイテム。特に「YE441」は、くすみを自然にカバーしながら、透明感のあるすっきりとした印象へ導きます。毛穴や凹凸もなめらかに整うため、ファンデを重ねなくても肌が整って見える仕上がりに。厚塗り感を避けたい大人にこそ取り入れてほしい１本です。
血色とツヤをひと塗りで【SK-II】多機能CCプライマー
忙しさや寒暖差で、顔色がどんより見えやすい春。第一印象を左右する“血色感”は、下地で仕込むのが効率的です。
▲SK-II ジェノプティクス CC プライマー（日焼け止め・美容クリーム） SPF50+・PA++++ ￥9,900（税込）※編集部調べ / （左）ロージーピンク、（右）ナチュラルベージュ
SK-II の「ジェノプティクス CC プライマー」は、保湿・明るさ・ハリ・UVカット・下地機能を兼ね備えた多機能タイプ。ロージーピンクは、肌に自然な血色とツヤを与え、疲れを感じさせない印象へと導きます。厚塗りせずとも“なんとなく調子がいい肌”を演出できるため、はじめましての場面でも安心して使える１本です。
スキンケア感覚で使える【FAS】１本完結UVクリーム
「今日はしっかりメイクする余裕がない…」そんな日こそ、頼れるのがスキンケア感覚で使えるUV下地です。
▲FAS ザ ブラック デイ クリーム[医薬部外品] SPF50+・PA++++ 40g ￥6,600（税込）※編集部調べ
FASの「ザ ブラック デイ クリーム」は、乳液・UV・下地の役割を１本に集約。ナイアシンアミド配合で、シワや美白ケアにもアプローチします。肌を整えながら守る設計なので、メイクを軽く仕上げたい日にもぴったり。朝の負担を減らしつつ、肌のコンディションを底上げしてくれる存在です。
環境の変化で心も肌も揺らぎやすい春。すべてを頑張ろうとするよりも、頼れるアイテムに任せるほうが、結果的に印象は整います。自分に合った１本を味方につけて、無理なく“きちんと見え”を叶えてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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