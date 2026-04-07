【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“重さを残しすぎない”。2026春・大人のミディアムヘアの正解
ミディアムヘアで長さを変えていないのに印象が重たく見える場合、その原因は“髪の量”ではなく“重さの位置”にあることが少なくありません。2026年春のミディアムヘアは、軽くするのではなく“重さを残しすぎない設計”が鍵。ほんの少しバランスを見直すだけで、印象は驚くほど変わります。
「重心を下げすぎない」で印象は変わる
ミディアムは長さがある分、毛先に重さが集まりやすく、全体の重心が下がると落ち着きすぎた印象になりがち。特に毛先が揃いすぎていると、髪が一体化して見え、動きが止まったような印象につながります。
▲毛先が揃いすぎると“重さが下に集中”。動きが止まり、アカ抜けにくい印象に
今季は、毛先に重さを残しすぎず、表面や中間に軽さを仕込むことで、自然と重心が上がるバランスが主流。軽くしすぎる必要はありませんが、“下にたまらない設計”を意識することが、今っぽさの分かれ目です。
「表面レイヤー」で空気感をつくる
ミディアムヘアの印象を左右するのは、表面の動き。ワンレングスに近い状態だと、髪が面でつながって見えやすく、平面的で重たい印象になりがちです。
2026年春は、表面や顔まわりにだけレイヤーを入れるスタイルが主流。全体を軽くするのではなく、“動きが欲しい部分だけ”に軽さを加えることで、自然な空気感を演出しましょう。やりすぎないレイヤーこそ、大人世代にちょうどいいバランスと言えます。
「毛先の抜け感」で今っぽさが決まる
毛先の仕上げ方も、印象を大きく左右するポイント。内巻きに整えすぎると、きちんと感は出るものの、どこか古さや重さを感じさせてしまうこともあります。
▲毛束が分かれることで“軽さが分散”。動きと抜け感が生まれ、今っぽい印象に
今っぽく見せるなら、軽く外ハネを混ぜたり、毛先に逃げをつくること。スタイリングも作り込みすぎず、“整えすぎない仕上がり”を意識することで、自然な抜け感と軽さが生まれます。
2026年春のミディアムヘアは、“軽くする”のではなく“重さを整える”ことが鍵。長さを変えなくても、重さの位置と動きの出し方を見直すだけで、印象は自然とアップデートできますよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
🌼くびれを作れば若く見える？40代・50代のミディアムヘアが古見えする“くびれ強すぎ”問題