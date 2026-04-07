サザンオールスターズの原由子（69）のソロデビュー45周年記念公演が7日、神奈川県鎌倉市の鎌倉芸術館で最終日を迎えた。自身の60代最後の年に節目を迎えたが、「一生青春で年を重ねたい」と、学生時代から続く、音楽活動という青春を謳歌（おうか）していく。

ソロ公演は2023年以来3年ぶり。満員の1500人の観客から割れんばかりの拍手で迎えられ、代表曲「あじさいのうた」から幕開け。ステージ上にカラフルな和傘で作られた紫陽花が5輪咲き、曲の世界観を強調させた。続いて「春待ちロマン」で、4月上旬の桜咲く春の美しい風を吹かせた。

2月26日に夫の桑田佳祐（70）が70歳の誕生日を迎え、12月には自身も古希の仲間入り。「こないだ還暦を迎えたばかりなのに、60代最後の年になっちゃいました」とおどけた。桑田が約3年半ぶりの新曲とともに「女も男もコキまくろうではありませんか！！」とコメントしていたことについて「コキまくるというのは分かりませんが、“一生青春”というのは共感したので、その気持ちで年を重ねていきたい」と“生涯歌手宣言”で会場を沸かせた。

原の歌声について、桑田は「日本の原風景を想像させる」と評している。本人はあまり旅をしないというが、ソロ曲には知らない街や歴史などの情景が浮かぶものが多く、その背景もあって今回の記念公演はも京都と鎌倉の古都2カ所で開催された。特に鎌倉は生まれ育った横浜市と隣町で、桑田が学生時代を過ごしたなどゆかりが深い。

そんな雰囲気に絡めるように旅をしている主人公が故郷について振り返る「旅情」、江ノ電の走行音から続く切ないメロディの「鎌倉物語」、京都の地名が織り込まれた「京都物語」と立て続けに披露。さまざまな風景を思い浮かべながら、情感たっぷりに歌い上げた。

ドラムを担当したのはサザンの松田弘。ギターはサザンのサポートギターも務める斎藤誠（68）など馴染み深いステージ。約2時間で、昨年からサントリー緑茶「伊右衛門」のCMソングに起用されている「花咲く旅路」やサザンの「シャボン」などメドレーを含む21曲を披露した。

2都市で公演を行うのは1991年以来35年ぶりで、全4公演は即完売。盛況ぶりから最終日のみ全国各地の映画館でライブビューイングが行われ、約1万5000人が詰めかけた。「おかげさまでソロデビューしてから45周年となりました。サザンですらこんなに長く続けられると思わなかったですが、ソロとしてこの年齢でライブができるなんて自分が驚いています。これも皆さまのおかげです」と、長く活動を支えてくれるファンに感謝した。

昨年はサザンとして計約75万人を動員するツアーを完走した。その際に体調を崩していたことがあったという。「ライブのたびにこれが最後かなと思ってやっていました。でも大丈夫みたい！まだまだ頑張ります。サザンとしてもまたライブやりたいと思いますし、ライブで会える日を楽しみにしています！」と呼びかけた。