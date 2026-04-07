◇パ・リーグ 楽天３ー０日本ハム（2026年4月7日 楽天モバイル最強パーク）

楽天の前田健太投手（37）が、国内復帰後2度目の先発登板。4回途中に右足にアクシデントがあり緊急降板した。勝てばNPB公式戦3840日ぶりの白星だったが、国内復帰後初勝利はまたもお預けとなった。チームは完封リレーで4連勝を飾った。

試合後、前田健は「ピッチング自体は悪くなかったです」と振り返りながらも「途中で降板になってしまったのは悔しいですし、中継ぎのみんなに申し訳ないです」と悔しそうに語った。

球団は降板理由について、右ふくらはぎをつったためと発表。病院には行かず、8日以降は状態を見て判断するとした。

試合開始時間の仙台の気温は9度。寒さに加え強い風が吹きつける中での登板となった。多くの選手たちが長袖にネックウオーマーというスタイルにも関わらず、前田健はいつも通りの半袖姿で元気いっぱい。走者を出しながらも要所を抑えるピッチングで3回まで相手打線を無得点に封じた。

しかし4回1死一塁で田宮を打席に迎えた場面で、投球後に右ふくらはぎの辺りをおさえて気にするようなしぐさ。トレーナーがマウンドに行き確認したが、本人は大丈夫だとアピールし、そのまま続投した。しかし直後の投球後に再び右足をおさえて渋い表情を見せると、ベンチに引き揚げそのまま降板となり、加治屋が代わりにマウンドに上がった。

投球内容は3回1/3で65球を投げ3安打無失点、1四球4奪三振だった。