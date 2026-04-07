中日が７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に３―５で敗れて今季２度目の３連敗。借金は今季最多の「６」となり単独最下位に転落した。

中日は初回、福永とボスラーの中前打で一死一、三塁のチャンスをつかむと細川が左前適時打を放ち１点を先制。「打ったボールはスライダーです。良い形でつないでくれたので まずは初回に先制点をあげることができて良かったです」という主砲のタイムリーで試合は中日ペースになるかと思われた。

だが先発・金丸夢斗投手（２３）が４回に崩れた。宮崎、山本、ヒュンメルの３連打で無死満塁のピンチを背負うと蛯名にも右中間を破られ１―２。４連打で逆転されると二死から牧にも左翼線二塁打を許し、１―４とリードを広げられた。

「連打を浴びて失点を許してしまいました。次は流れを断ち切れる投球をしたい」という金丸は５回９安打４失点で今季初黒星。９回に代打・板山の１号２ランで２点差に詰め寄ったものの反撃もここまでだった。

中日は２０２１年からＤｅＮＡに５年連続で負け越している。（※２５年が８勝１７敗、２４年は９勝１５敗１分け、２３年が８勝１６敗１分け、２２年が６勝１８敗１分け、２１年が１０勝１３敗２分け）。上位進出のためには天敵攻略はマストだが、同率５位だったＤｅＮＡに敗れて単独最下位に転落。今季もＤｅＮＡには苦戦しそうだ。