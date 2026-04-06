「昨日と違う…」がない。優先順位が“ブレない”のは男性の本命サイン
優しい日もあれば、冷たい日もある。そんな男性の“感情の波”に振り回された経験はありませんか？でも、男性の本命サインは特別な行動よりも“変わらなさ”に出ます。気分で扱いが変わらないかどうかは見極めポイントの一つです。
態度にムラがない
男性は本命女性に対して、会うときも連絡も、急に温度が変わることがありません。昨日と今日で別人のようにならない安定感、気分ではなく“関係を基準にした態度”に差が出ます。
忙しさで扱いが雑にならない
仕事が忙しくても、男性は本命女性に対して最低限の連絡や配慮をするもの。自分に余裕がないときでも関わり方にムラが出ません。そんな状況に左右されない“一貫した優先順位”こそ本命サインです。
感情で距離を変えない
男性は本命女性に対して、機嫌がいいときだけ近づき、悪いときは離れる、という動きをしません。適度な距離感を保ちつつ、感情に左右されない“安定した関わり方”。ここに男性の本音が表れています。
恋の本気度はブレなさに出るもの。態度が変わらず、忙しさでも崩れず、感情で距離を変えないという安定感があるか、愛する男性のことを観察してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼“忙しい”を言い訳にしないのは本命サイン。恋に真剣な男性が「しないこと」」