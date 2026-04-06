なんて返事したらいいんだ?! 男性を困らせる「女性からのLINEメッセージ」
気になる男性からのLINEの返信が遅くなってきているなら、もしかしたらあなたが送るメッセージに原因があるかも。
そこで今回は、男性を困らせる「女性からのLINEメッセージ」を紹介します。
｜重めの内容
男性を困らせてしまうのが重めの内容のメッセージ。
ちょっとした悩みを軽く相談という感じならまだしも、「仕事辞めたい」「人間関係に疲れた」などのメッセージは男性まで気持ちが重くなってしまいますし、適当なメッセージは送れないとも思うでしょう。
｜質問を立て続けに送る
男性のことをもっと知りたくて、立て続けに質問してしまう女性は少なくありません。
中でも男性が嫌がるのが、質問の答えを返していないのに、さらに他の質問が届くこと。
そうなると男性は返信することが億劫になるだけでなく、メッセージそのものを無視することさえするでしょう。
｜短文やスタンプで画面を埋め尽くす
長文のLINEをしないように注意している女性は少なくないと思いますが、だからと言って画面を埋め尽くすくらい短文やスタンプを送り続けるのも避けるべき。
画面をスクロールしないといけないほどだと読むのも大変で、男性は「面倒だな」という気持ちが先に立ちます。
男性からのLINEの返信が遅くなってきたなら、改めて自分が送っているメッセージを客観的に読み返して今回紹介した特徴に当てはまっていないかを確認してみてくださいね。
🌼送ってたら要注意です。男性の心が離れていく「重めLINE」