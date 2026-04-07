◆第６６回東海桜花賞・ＳＰ１（４月７日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、重）

名古屋グランプリのトライアルのＳＰ１重賞に１１頭（地元６、浦和２、大井１、兵庫１、高知１頭）が出走し、単勝１・２番人気で断然１番人気のナイトオブファイア（牡４歳、大井・渡辺和雄厩舎・父ホッコータルマエ）は２着に終わった。前走に続き石川倭騎手とのコンビで馬なりで追い上げ、先に先頭に立ったメイショウタイセツに並びかけたが一騎打ちの末、かわすことができず首差で敗れた。

今井貴大騎手が騎乗した２番人気のメイショウタイセツ（牡５歳、名古屋・宇都英樹厩舎・父ホッコータルマエ）が１着になり、名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル）への優先出走権を獲得した。勝ちタイムは２分１６秒２。

９番人気で地元名古屋のケルンコンサート（加藤聡一騎手）が３着に続いた。

単勝７５０円。複勝は１が１７０円、９が１１０円、７が７４０円。枠連は２９０円。馬連２８０円。馬単１１１０円。ワイドは１―９が２００円、１―７が３４８０円、７―９が１５２０円。３連複は４６５０円。３連単は２万４３２０円だった。