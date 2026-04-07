◆第６６回東海桜花賞・ＳＰ１（４月７日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、重）

名古屋グランプリのトライアルのＳＰ１重賞に１１頭（地元６、浦和２、大井１、兵庫１、高知１頭）が出走し、今井貴大騎手が騎乗した２番人気のメイショウタイセツ（牡５歳、名古屋・宇都英樹厩舎・父ホッコータルマエ）が重賞３勝目を飾った。勝ちタイムは２分１６秒２。

３コーナーで並びかけてきたナイトオブファイアと一騎打ちになったが、最後までしぶとく伸び、相手の追い上げを首差でしのいだ。今年、名古屋記念、梅見月杯に続く重賞タイトル。前走のかきつばた記念で１０着に敗れていたが、巻き返して名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル）への優先出走権を獲得した。

大井から参戦した１番人気のナイトオブファイア（石川倭騎手）が２着。９番人気で地元名古屋のケルンコンサート（加藤聡一騎手）が３着に続いた。

単勝７５０円。複勝は１が１７０円、９が１１０円、７が７４０円。枠連は２９０円。馬連２８０円。馬単１１１０円。ワイドは１―９が２００円、１―７が３４８０円７―９が１５２０円。３連複は４６５０円。３連単は２万４３２０円だった。

今井貴大騎手（メイショウタイセツ＝１着）「しぶとく馬が頑張ってくれたと思います。

（きょうの感触は）本当に馬自身が成長していたんですけど２、３走前より調子が落ちているか、不安があったのですが、しぶとく頑張ってくれました。

（長距離については）もともと長い距離の方が合うので、心配していなかったです。

（レースについて）１枠が当たった時点で行くことしか考えていなかったです。相手の馬（ナイトオブファイア）が勝負どころから上がってきたので、強いかと思ったのですが、僕の馬もしぶとく頑張ってくれました。

（ゴールの瞬間は）ホッとしました。

（名古屋グランプリのトライアルで勝利）馬の調子に合わせて調整して頑張っていきたいです。寒いなか、脚を運んでいただきありがとうございます。また頑張るので、よろしくお願いします」