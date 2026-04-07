【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領は６日、イランに対しエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を開放するよう再び要求した。

７日午後８時（日本時間８日午前９時）とする期限が迫る中、「受け入れ可能」な合意に至らなければ、橋や発電所などの民間インフラ（社会基盤）を破壊すると警告。イラン国営通信は６日、イランが米国の戦闘終結案を拒否したと伝え、情勢は緊迫している。

トランプ氏はホワイトハウスでの記者会見で、「イラン全体が一夜で壊滅する可能性があり、その夜は明日の夜かもしれない」と述べた。イランとの合意にホルムズ海峡を経由する原油の「自由な輸送」が含まれなければならないと語り、そうならない場合、真夜中までに「イランの発電所は、炎上、爆発し、二度と使えなくなる」と主張した。

また、「勝者には戦利品が与えられる」と話し、戦闘終結後、イランの石油を支配することに期待を示した。

トランプ氏はイランが誠意をもって交渉に臨んでいると述べたが、会見に先立ち記者団に「７日午後８時」の期限は最終的なもので、延期の可能性は極めて低いとの見解も示した。

発電所への攻撃が戦争犯罪となるとの指摘については「全く懸念していない。そうしなくて済むことを願っている」と主張した。しかし、国連事務総長報道官は６日の定例記者会見で「民間インフラへの攻撃は明白な国際法違反だ」と指摘した。

トランプ氏の発言に対し、イラン軍中央司令部報道官は７日の声明で、「妄想的な米大統領の無礼かつ傲慢（ごうまん）で根拠のない脅迫が、イランの作戦継続に影響を与えることはない」と述べ、徹底抗戦を続ける意思を示した。イラン国営通信によれば、イラン政府は、一時停戦ではなく恒久的な戦闘終結を求める回答を仲介国のパキスタンに提出した。