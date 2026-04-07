シンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）五輪銅メダリスト小谷実可子さんの次女で、女優の宮下結衣（19）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、母から付けられた結婚の条件について明かした。

「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。著名人の親を持つ出演者たちはそれぞれ、親のエピソードを赤裸々に告白した。

宮下は「母ももちろんなんですけど、父もスポーツ、陸上を大学までずっとやっていて。お仕事もスポーツ関係のことをずっとやっているので、いわゆるスポーツ一家なんですね」と告白。その上で、母から課された結婚相手の厳しすぎる条件を明かした。

「小学生のころから、結婚相手は運動神経が抜群じゃないと絶対ダメ。絶対条件なんですよ」。スタジオにはどよめきが広がった。

タイプや相性そっちのけで、アスリートとしての血筋の確かさを求められているようで、宮下は「小学校の時に言われていたのが、運動会のリレー選抜高校野球大会ってあるじゃないですか？あれで毎年選ばれている人じゃないとダメだとか」と明かしていた。