好きな「芸歴10年以下のお笑い芸人」ランキング！ 2位「3時のヒロイン」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は3月12〜13日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「芸歴別お笑い芸人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きな芸歴10年以下のお笑い芸人」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位に入ったのは、3時のヒロインです。
福田麻貴さん、かなでさん、ゆめっちさんの3人からなる女性トリオで、2017年1月に結成。3人の個性がぶつかり合うコントやキレのあるダンスを取り入れたネタは幅広い層に愛され、2019年の「女芸人No.1決定戦 THE W」で3代目王者に輝きました。現在はトリオだけでなく、福田さんがドラマの主演に抜てきされるなど、メンバーそれぞれがバラエティー以外の分野でも活躍しています。
回答者からは、「女性ならではの視点を生かしたコントやトークが面白く、3人それぞれのキャラがしっかり立っているところが魅力だからです。テンポのいい掛け合いと共感できるネタが多く、見ていて自然と笑ってしまいます」（30代女性／和歌山県）、「3人それぞれの個性が光っていて、3人でいても楽しいし、個々に活躍しているのも応援したくなるから」（50代女性／香川県）、「トークが面白くて好き。特にかなでちゃん。バラエティで見ていて面白エピソードを沢山持ってて、話を聞いてて飽きない」（20代女性／静岡県）といった声が寄せられました。
今回の1位は、令和ロマンでした。
ボケの高比良くるまさんとツッコミの松井ケムリさんによるお笑いコンビで、2018年4月に結成。緻密に構成された漫才は同業者からも高く評価され、2023年の「M-1グランプリ」では史上最短芸歴となる結成5年9カ月でチャンピオンに輝く快挙を達成しました。さらに、翌年の「M-1グランプリ」でも2年連続トップバッターでの優勝を果たし、史上初の大会連覇の偉業を成し遂げました。現在はテレビ、YouTube、ラジオなどでも爆発的な人気を誇っています。
アンケート回答では、「令和ロマンのテンポの良い掛け合いと、独特の言葉選びがとても好きです。漫才の構成がしっかりしているのに、どこか力が抜けているような自然な雰囲気があって、見ていて飽きません」（40代男性／北海道）、「M-1グランプリ連覇しただけじゃなく、テレビ番組でも安定感があって好きです」（40代男性／東京都）、「漫才も面白いし独自の雰囲気が好き。しゃべりが賢い感じもいい」（40代女性／富山県）、「M-1グランプリで爆笑した記憶があるから」（30代女性／福岡県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：3時のヒロイン／52票
2位に入ったのは、3時のヒロインです。
福田麻貴さん、かなでさん、ゆめっちさんの3人からなる女性トリオで、2017年1月に結成。3人の個性がぶつかり合うコントやキレのあるダンスを取り入れたネタは幅広い層に愛され、2019年の「女芸人No.1決定戦 THE W」で3代目王者に輝きました。現在はトリオだけでなく、福田さんがドラマの主演に抜てきされるなど、メンバーそれぞれがバラエティー以外の分野でも活躍しています。
1位：令和ロマン／69票
今回の1位は、令和ロマンでした。
ボケの高比良くるまさんとツッコミの松井ケムリさんによるお笑いコンビで、2018年4月に結成。緻密に構成された漫才は同業者からも高く評価され、2023年の「M-1グランプリ」では史上最短芸歴となる結成5年9カ月でチャンピオンに輝く快挙を達成しました。さらに、翌年の「M-1グランプリ」でも2年連続トップバッターでの優勝を果たし、史上初の大会連覇の偉業を成し遂げました。現在はテレビ、YouTube、ラジオなどでも爆発的な人気を誇っています。
アンケート回答では、「令和ロマンのテンポの良い掛け合いと、独特の言葉選びがとても好きです。漫才の構成がしっかりしているのに、どこか力が抜けているような自然な雰囲気があって、見ていて飽きません」（40代男性／北海道）、「M-1グランプリ連覇しただけじゃなく、テレビ番組でも安定感があって好きです」（40代男性／東京都）、「漫才も面白いし独自の雰囲気が好き。しゃべりが賢い感じもいい」（40代女性／富山県）、「M-1グランプリで爆笑した記憶があるから」（30代女性／福岡県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)