【ひらがなクイズ】1分以内で挑戦しよう！ ドラマチックな逃避行や勝負の世界に共通する「ひらがな2文字」は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、少しドラマチックな表現や、状態の変化を表す言葉を集めてみました。パッと見てひらかなくても、ヒントを読めばピンとくるはず。1分以内の正解を目指して挑戦してみましょう！
か□□ち
ぬ□□ちる
□□とす
ヒント：愛し合う2人が密かに逃げることや、競争相手を負かして上の地位にいくときの動作を思い出してみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「けお」を入れると、次のようになります。
かけおち（駆け落ち）
ぬけおちる（抜け落ちる）
けおとす（蹴落とす）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「けお」という少し珍しい音の重なりでしたが、動詞の語尾から言葉のパターンを推測するのがコツでした。このようになじみの薄い組み合わせを頭の中で試行錯誤することが、前頭葉の良い刺激になりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、少しドラマチックな表現や、状態の変化を表す言葉を集めてみました。パッと見てひらかなくても、ヒントを読めばピンとくるはず。1分以内の正解を目指して挑戦してみましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□ち
ぬ□□ちる
□□とす
ヒント：愛し合う2人が密かに逃げることや、競争相手を負かして上の地位にいくときの動作を思い出してみてください。
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正解：けお正解は「けお」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けお」を入れると、次のようになります。
かけおち（駆け落ち）
ぬけおちる（抜け落ちる）
けおとす（蹴落とす）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「けお」という少し珍しい音の重なりでしたが、動詞の語尾から言葉のパターンを推測するのがコツでした。このようになじみの薄い組み合わせを頭の中で試行錯誤することが、前頭葉の良い刺激になりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)