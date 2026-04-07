歌手マイク眞木の長女で会社員、タレントの眞木花（はんな＝24）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、複雑な家族構成について明かした。

「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。著名人の親を持つ出演者たちはそれぞれ、親のエピソードを赤裸々に告白した。

マイクは最初の妻で女優の前田美波里との間に誕生した俳優の真木蔵人、再婚した妻との間に次男、三男をそれぞれもうけた。さらに、再々婚で妻の歌手・和田加奈子の元夫との子が四男として加わり、02年に花が長女として誕生した。

番組では、マイクを巡る壮大な家系図が紹介された。「凄い家系図だと思うんですけど」と花。長兄・蔵人には2人の子がおり、花は「蔵人の下（の子供）のいずみという23歳と、私は同じ保育園と小学校にずーっと通っていたんです」と明かし、驚かせた。マイクから見ると、子供と孫が同じ学校に通っていたことになり、花は「父が保育園に私を迎えに行くと、“今日はお子さんですか？お孫さんですか？”みたいな」と説明した。

運動会では、かけっこでめいと一緒に走ったこともあるという。「私とめいっ子のいずみは一緒に走っているので、こっちで“パパ！”ってやって、こっち（いずみさん）は“じいじ〜！”ってやってます」と明かしていた。