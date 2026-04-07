春カラーにときめく♡ 可愛さと上品さを兼ね備えた【ピンクのセットアップ】着回し術
この春、モテコーデにぴったりなアイテムってなに？そこで今回は、三浦理奈とともに、春カラーが可愛い「ジップブラウスとスカートのセットアップ」を使った着回しテクをご紹介します。着こなし次第でデートにも女子会にも活躍する、万能モテアイテムをお見逃しなく♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ジップブラウスとスカートのセット
可愛さと品のよさを備えたピンクのセットアップ。全体にあしらわれたフリルが、女性らしさを加速。ガーリーもキレイめも◎。
Cordinate 女のコらしさ全開♡ ガーリースタイル
ピンクのセットアップは女のコらしく決めたいときにぴったり。シュシュをつけて、さらにガーリーさをプラスしちゃお♡
Cordinate ピンク×デニムの王道モテコーデ
ピンクのトップスで甘さを演出しつつ、デニムでカジュアルにシフト。差し色に赤を入れれば、こなれ感もゲットできるよ。
Cordinate お上品な女子会コーデ
春らしさが詰まったお上品コーデの完成。小物も淡い色でまとめて統一感◎。
Cordinate 抜け感のあるナチュラルコーデ
春に挑戦したい抜け感のある上級者スタイル♡ トップスを肩がけすれば、品のある印象から即リラクシーコーデに。
撮影／tAiki、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海