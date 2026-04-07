春カラーにときめく♡ 可愛さと上品さを兼ね備えた【ピンクのセットアップ】着回し術

この春、モテコーデにぴったりなアイテムってなに？そこで今回は、三浦理奈とともに、春カラーが可愛い「ジップブラウスとスカートのセットアップ」を使った着回しテクをご紹介します。着こなし次第でデートにも女子会にも活躍する、万能モテアイテムをお見逃しなく♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ジップブラウスとスカートのセット 可愛さと品のよさを備えたピンクのセットアップ。全体にあしらわれたフリルが、女性らしさを加速。ガーリーもキレイめも◎。 ジップブラウスとスカートのセット 16,940円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店

Cordinate 女のコらしさ全開♡ ガーリースタイル ピンクのセットアップは女のコらしく決めたいときにぴったり。シュシュをつけて、さらにガーリーさをプラスしちゃお♡ ジップブラウスとスカートのセットは着回し。スクエアシュシュ 2,090円／GOLDY

Cordinate ピンク×デニムの王道モテコーデ ピンクのトップスで甘さを演出しつつ、デニムでカジュアルにシフト。差し色に赤を入れれば、こなれ感もゲットできるよ。 ジップブラウス（ジップブラウスとスカートのセット）は着回し。ラインストーンデニムパンツ 7,491円／ROPÉ PICNIC（ジュン）バッグ 34,100円／LEMEME バレエシューズ 11,900円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate お上品な女子会コーデ 春らしさが詰まったお上品コーデの完成。小物も淡い色でまとめて統一感◎。 スカート（ジップブラウスとスカートのセット）は着回し。パフスリーブトップス 14,960円／RANDA バッグ 35,200円／ANTEPRIMA/WIREBAG（ANTEPRIMA JAPAN）ベルトつきパンプス 14,300円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate 抜け感のあるナチュラルコーデ 春に挑戦したい抜け感のある上級者スタイル♡ トップスを肩がけすれば、品のある印象から即リラクシーコーデに。 ジップブラウスとスカートのセットは着回し。キャミソール（カーディガンとキャミソールのセット）8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）ベロアミニシュシュ 750円／NADIA FLORES EN EL CORAZON 撮影／tAiki、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海