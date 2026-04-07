◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―３中日（７日・横浜スタジアム）

中日は、同率で並んでいたＤｅＮＡに痛恨の逆転負けで３連敗を喫し、最下位に転落した。開幕から１０戦目で、借金は今季ワーストの６に膨らんだ。

先発・金丸は、初回に１点の援護をもらうと、３回まで３安打無失点の立ち上がり。だが、１―０の４回だった。先頭の宮崎、山本に連打を浴びると、ヒュンメルの飛球が遊撃・村松と左翼・細川の間にポトリと落ちる不運で満塁に。ここで７番・蝦名に、１４７キロの高め直球を中前にはじき返された。中堅手・花田がダイビングキャッチを試みるも、わずかに届かず。二塁打となり、２点を奪われて逆転を許した。なおも２死二、三塁とピンチは続き、牧に左翼線の適時二塁打を浴びて、さらに２失点。ピンチで粘れなかった。「連打を浴びて失点を許してしまいました。次は流れを打ち切れる投球をしたい」とリベンジを誓った。

打線は初回に細川の適時打で１点を先制するも、２回以降は無得点が続く。９回に板山の２ランで２点差に迫ったが、届かなかった。

チームは、５日のヤクルト戦（神宮）でも５―０とリードしていた７回に一挙７点を失い、逆転負けを喫した。これで、２試合連続の逆転負けで昨年８月３１日からＤｅＮＡ戦は４連敗に。昨季８勝１７敗と大きく負け越したＤｅＮＡ戦で、またしても苦杯をなめた。