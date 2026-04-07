◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-3 中日(7日、横浜スタジアム)

中日は初回に先制するも、中盤に逆転を許し、前回カードから続く3連敗を喫しました。

打線は初回、対するDeNAの先発・深沢鳳介投手の前に2本のヒットで1アウト1、3塁とすると細川成也選手のタイムリーで先制します。援護をもらった先発・金丸夢斗投手は、初回からヒットを浴びるも決定打は許さず。2回を三者凡退とすると、3回にはヒットを浴びるも相手を無得点に抑えました。

しかし4回には、金丸投手がDeNA打線につかまります。先頭からの連打を浴び無死満塁のピンチを招くと、DeNA・蝦名達夫選手が2点タイムリー。これで逆転を許すと、2アウト2、3塁の場面では、牧秀悟選手からもタイムリーを浴び、一挙4失点となりました。

以降は両チーム追加点なく8回を迎えるも、この回からマウンドにあがった勝野昌慶投手が四球でランナーを背負い、2アウト1塁から石上泰輝選手のタイムリーを浴び失点。4点ビハインドとされます。

9回には、マウンドにあがったDeNA・山粼康晃投手のエラーで先頭が出塁。続く代打・板山祐太郎選手が2ランHRを放ち2点差に迫ります。それでも以降は反撃ならずゲームセット。中日が逆転負けを喫しました。