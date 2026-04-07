「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）

広島が今季２度目の２連勝とし、貯金１になった。先発・森下が今季初勝利。打線ではファビアンと大盛が２ランを放って、勝利に貢献した。

相手先発の剛腕・ウィットリーに打線が奮起。四回にファビアンが今季１号となる先制２ランを放つと、五回には大盛が右翼に追撃の２ラン。さらに六回には相手のエラーで好機を迎え、モンテロの中犠飛で１点を追加した。

大盛はケガで離脱したドラフト１位・平川に代わって、２日・ヤクルト戦から５戦連続１番起用され、３戦連続マルチ安打とした。チームは４戦連続本塁打。昨季マツダで１０勝２敗だった巨人相手に打線が活気づいた。

先発・森下が七回途中６安打２失点で今季初勝利。序盤は併殺打でピンチの芽をつみ、四回の２死満塁のピンチでは佐々木を三邪飛に打ち取って無失点で切り抜け、グラブを強くたたいた。

八回にはここまで守護神を務めてきた森浦が登板。直近２試合失点が続いていたが、無失点で切り抜けると、九回は中崎が登板し、試合を締めた。中崎は２０１９年８月２１日のヤクルト戦以来２４２１日ぶりのセーブとなった。

広島は開幕３連勝後に４連敗。５日・阪神戦でサヨナラ勝利を収めて連敗を脱出し、連勝とした。