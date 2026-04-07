numbuzinトライアルキット新登場♡うるおい満たす人気5点セット

話題の韓国スキンケアブランドnumbuzinから、人気ラインを気軽に試せるトライアルキットが登場♡皮脂バランスを整えながらうるおいを与える“1番ライン”の魅力を、コンパクトにぎゅっと詰め込んだセットです。毎日のスキンケアはもちろん、旅行やお試し用にもぴったり。みずみずしい肌を目指したい方は必見です♪

人気5アイテムをまとめて体験

「1番パントテン酸¹水分チャージトライアルキット」は、価格2,200円（税込）。人気のスキンケア5アイテムをミニサイズで試せるセットです。

「1番青草²たっぷり93％整肌トナー」（30ml）は、3種の青草エキス配合で軽やかなうるおいをプラス。

「1番ガルバニックパントテン酸¹スージングセラム」（10ml）は、微細化した成分で角質層まで浸透³し、皮脂バランスを整えます。

「1番塗るパントテン酸*¹スージングクリーム」（15ml）は、軽やかな質感でしっとり肌へ導きます。

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ゆらぎ肌にも嬉しいケア設計

「1番シカ⁷丸ごと水分鎮静パッド」（6ml・2枚）は、拭き取りとパックの2WAYで使える便利なアイテム。肌のゆらぎが気になるときにもやさしくアプローチします。

さらに「1番ヒアルロニックパントテン酸¹ガーゼマスク」（26ml・1枚）は、4種のヒアルロン酸*⁸配合で、しっかり保湿。ガーゼシートが肌に密着し、うるおいを逃さずケアします。

敏感肌や乾燥肌の方にも取り入れやすい、やさしい設計が魅力です。

持ち運びにも便利なサイズ感

すべてミニサイズなので、旅行やジム、出張時にも活躍。フルラインを一度に試せるため、自分に合うアイテムを見つけたい方にもおすすめです。

2026年4月9日より全国のバラエティショップで順次発売。手軽に始められるスキンケアセットとして注目を集めています。

*¹ パントテン酸 (整肌成分)

*² ウラルカンゾウ根エキス、ドクダミエキス、ツボクサエキス (全て整肌成分)

*³ 角質層まで

*⁴ ヒアルロン酸 (整肌成分)

*⁵ ナイアシンアミド (整肌成分)

*⁶ すべての方にコメドが発生しないことを保証するものではありません

*⁷ CICA (整肌成分)

*⁸ ヒアルロン酸、ナトリウムヒアルロン酸、ハイドロライズドヒアルロン酸、ナトリウムアセチル化ヒアルロネートナ（全て整肌成分）

手軽に始めるうるおいケア

numbuzinのトライアルキットは、肌のコンディションを整えながらしっかり保湿できる優秀セット♡毎日のケアを見直したい方や、新しいスキンケアに挑戦したい方にもぴったりです。

コンパクトで使いやすいサイズ感だからこそ、無理なく続けられるのも魅力。自分に合ったうるおいケアを見つけてみてください♪