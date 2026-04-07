34歳銀行員が殺害された…遺体は頭部と両手首が切り取られた状態で発見。何があったのか――
4月7日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【思いも寄らぬ㊙動物&天才シェフ㊙レストラン再生&カメレオン殺人】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】34歳銀行員が殺害された…遺体は頭部と両手首が切り取られた状態で発見。何があったのか――
◆子馬がバス追う理由＆子犬を救出直後に㊙危機
携帯電話ショップに、突然、車が突っ込んできた！運転席を見ると人の姿はない。
なぜ、急坂でもないのに、無人の車が突っ込んできたのか！？
そこには、驚愕の事実があった！一方、家族とはぐれた仔馬が街で迷子に！
なぜか仔馬は、バスの横を一心に見つめている。
そして、バスが動きだすと追いかけはじめた！そこには、ある理由が！
動物の珍ハプニングから緊迫の瞬間まで、驚きの映像が続々！
◆崖っぷちレストランを天才シェフが㊙再生！がんの妻もつオーナー奮闘
24時間で経営が傾いたレストランを立て直す、アメリカのカリスマシェフ、ゴードン・ラムゼイ。ミシュラン三つ星に輝く天才シェフだ。
今回、彼が再生に挑むのは、コネチカット州にある独創的なシーフードレストラン。
店内に潜入すると、接客は遅く客の苦情にも開き直るシェフたち。
さらに、腐った肉や異臭を放つ食材が露呈する。
リミットは24時間！問題を克服し、崖っぷちレストランは再生できるのか。
◆変化自在の女詐欺師が銀行勤務の女性を㊙殺害
アメリカ・フロリダ州。銀行に勤務する34歳のベバリーが殺された。
遺体は頭部と両手首が切り取られた状態で発見。一体、何があったのか。
捜査線上に浮上したのは、全米を騒然とさせた“稀代の女詐欺師”。
次々と女性をだまし、その人物になりすまして警察の追跡をかわす。
メディアは「カメレオンキラー」と呼び、報道は過熱。
そして、捜査はアメリカからイギリス・ロンドンへ。
カメレオンキラーの正体は、誰なのか？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹
鈴木紗理奈
朝日奈央
ナレーター
槇大輔、三石琴乃
声の出演
小山力也、志村知幸、小林さやか、三木眞一郎、甲斐田裕子、清水理沙、うすいたかやす、西田紘二
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP
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◆子馬がバス追う理由＆子犬を救出直後に㊙危機
携帯電話ショップに、突然、車が突っ込んできた！運転席を見ると人の姿はない。
なぜ、急坂でもないのに、無人の車が突っ込んできたのか！？
そこには、驚愕の事実があった！一方、家族とはぐれた仔馬が街で迷子に！
なぜか仔馬は、バスの横を一心に見つめている。
そして、バスが動きだすと追いかけはじめた！そこには、ある理由が！
動物の珍ハプニングから緊迫の瞬間まで、驚きの映像が続々！
◆崖っぷちレストランを天才シェフが㊙再生！がんの妻もつオーナー奮闘
24時間で経営が傾いたレストランを立て直す、アメリカのカリスマシェフ、ゴードン・ラムゼイ。ミシュラン三つ星に輝く天才シェフだ。
今回、彼が再生に挑むのは、コネチカット州にある独創的なシーフードレストラン。
店内に潜入すると、接客は遅く客の苦情にも開き直るシェフたち。
さらに、腐った肉や異臭を放つ食材が露呈する。
リミットは24時間！問題を克服し、崖っぷちレストランは再生できるのか。
◆変化自在の女詐欺師が銀行勤務の女性を㊙殺害
アメリカ・フロリダ州。銀行に勤務する34歳のベバリーが殺された。
遺体は頭部と両手首が切り取られた状態で発見。一体、何があったのか。
捜査線上に浮上したのは、全米を騒然とさせた“稀代の女詐欺師”。
次々と女性をだまし、その人物になりすまして警察の追跡をかわす。
メディアは「カメレオンキラー」と呼び、報道は過熱。
そして、捜査はアメリカからイギリス・ロンドンへ。
カメレオンキラーの正体は、誰なのか？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹
鈴木紗理奈
朝日奈央
ナレーター
槇大輔、三石琴乃
声の出演
小山力也、志村知幸、小林さやか、三木眞一郎、甲斐田裕子、清水理沙、うすいたかやす、西田紘二
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP