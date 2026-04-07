＜夫が私と結婚した理由は…＞目的のある結婚、何が悪い？心が冷えた嫁【第10話まんが：夫の気持ち】
俺はタカノリ。両親はひとり息子の俺を優しく育ててくれた。俺が高校生になったころには、家業の経営状況がピンチに陥っていたらしい。それでも両親は俺には何も言わずに周囲に頭を下げ、必死で学費を工面してくれた。恩義を感じた俺は安定した職を得て、幸せな結婚をして、孫の顔を見せて恩返ししようと決めたのだった。しかし恩返しが終わっても、妻や子どもたちは俺の人生にまとわりついてくる。俺のイライラは日々積もっていったのだった。
エミカは軽蔑するような目で俺を見てきた。エミカの言うとおり、俺が怖いのは親を悲しませること、親の期待を裏切ることだ。俺のここまでの人生はすべて、親孝行のために成り立っている。だからこそ離婚なんかされたら困るのに……！
俺は必死で懇願したが、エミカの耳には届かなかった。エミカは「私と子どもたちは親孝行のための小道具だったのね」と言っていた。けれど目的のために結婚して子どもを授かるのはみな同じだろう。そんなに責められることなのか……？
誰だって自分のために結婚して、自分のために子どもを授かるものだろう。エミカだって自分が幸せになりたくて俺と結婚して、望んで子どもを授かったはずだ。どうして俺ばっかりが責められるんだ……。俺は腹が立って仕方がなかった。
親孝行というプロジェクトのためのピースでしかなかったはずの存在が、今や俺に口ごたえしたり意思を持って歯向かったりしてくる。俺が両親に見せるために作り上げた「完璧な家族の形」は、もはや跡形もなく崩れ去ろうとしていた。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
エミカは軽蔑するような目で俺を見てきた。エミカの言うとおり、俺が怖いのは親を悲しませること、親の期待を裏切ることだ。俺のここまでの人生はすべて、親孝行のために成り立っている。だからこそ離婚なんかされたら困るのに……！
俺は必死で懇願したが、エミカの耳には届かなかった。エミカは「私と子どもたちは親孝行のための小道具だったのね」と言っていた。けれど目的のために結婚して子どもを授かるのはみな同じだろう。そんなに責められることなのか……？
誰だって自分のために結婚して、自分のために子どもを授かるものだろう。エミカだって自分が幸せになりたくて俺と結婚して、望んで子どもを授かったはずだ。どうして俺ばっかりが責められるんだ……。俺は腹が立って仕方がなかった。
親孝行というプロジェクトのためのピースでしかなかったはずの存在が、今や俺に口ごたえしたり意思を持って歯向かったりしてくる。俺が両親に見せるために作り上げた「完璧な家族の形」は、もはや跡形もなく崩れ去ろうとしていた。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子